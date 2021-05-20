Почему учёных беспокоит индийский штамм COVID-19
В то время как некоторые страны начали ослаблять карантинные ограничения, всё больше опасений вызывает индийский штамм..
Дата загрузки: 2021-05-20
В то время как некоторые страны начали ослаблять карантинные ограничения, всё больше опасений вызывает индийский штамм коронавируса.
В начале декабря 2020-го в Индии выявили первую мутацию SARS-CoV-2. Однако уже в начале этого года преобладающим стал второй штамм. Пока он остаётся доминирующим. Появилась также третья вариация. Но больше всего британских учёных беспокоит именно вторая.
[Пол Хантер, микробиолог]:
«Насколько мы можем судить по последним неделям, второй индийский штамм распространялся в геометрической прогрессии. Число случаев удваивалось каждую неделю».
Активнее всего второй индийский штамм распространяется на северо-западе Англии. Местные жители здесь проводят время в очереди не в паб, а на вакцинацию.
Эксперты отмечают, что этот штамм больше распространяется среди молодого населения, которое реже вакцинируется. Это означает, что тяжёлых случаев ввиду возраста пациентов будет не так много.
[Джулиан Тан, вирусолог]:
«Этот вариант может быть более заразным. Некоторые исследования в Бельгии выявили более высокий уровень передачи, чем кентский штамм».
Многие учёные считают, что индийский вариант может стать доминирующим в Великобритании и быстро распространиться на другие страны.
[Пол Хантер, микробиолог]:
«Он есть в Германии, Дании, Бельгии, во Франции, в Испании. В Португалии пока нет, но скоро будет, поскольку Португалия скоро откроется для британских туристов».
Учёные говорят, что индийский штамм можно сдержать только при условии масштабной вакцинации и отсутствии дальнейших мутаций. Пока можно сказать, что он более заразный, но реже вызывает тяжёлую форму коронавируса.
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