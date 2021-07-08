Индийская деревня постепенно сползает в реку из-за эрозии берега

В этой деревне на севере Индии люди живут как на пороховой бочке. Населённый пункт находится на..

[Виджайпал Нишад, лишившийся участка из-за эрозии]:

«Более 50 домов и ещё больше глиняных хижин пострадали из-за этой эрозии. <…> Если ничего не предпримут, то станет намного хуже. Мы потеряем 2,5 квадратных километра земли. Мы уже много раз теряли урожай и теперь можем потерять всю деревню».

В этой деревне на севере Индии люди живут как на пороховой бочке. Населённый пункт находится на берегу реки Сараю и из-за разрушения береговой линии постепенно сползает в воду.

Эта деревня называется Рампур Пуари Маджха. Но из-за эрозии береговой линии страдают и другие посёлки на берегу реки. В сезон дождей жителям особенно страшно.

Недавно с помощью местных властей береговую линии попытались укрепить мешками с песком. Но многие считают, что меры приняли слишком поздно.

Власти штата также выделили сотни тысяч долларов на дноуглубительные работы, чтобы предотвратить сильный разлив реки. Согласно плану, их должны были провести на участке длиной в 7 километров. Но местные жители говорят, что сейчас работы по какой-то причине не ведутся.

[Лаллу Нишад, местный житель]:

«Раньше ничего не предпринимали. Администрация начала что-то делать лишь пару лет назад. Работы начались, но они нерегулярные и очень медленные. Сейчас сезон дождей, и река разлилась и усиливает эрозию. Думаем, в этом году смоет даже дорогу. Мы беспомощны».

Эрозия береговой линии вдоль рек – проблема не новая в разных странах. Однако, по данным ООН, в последние годы она усугубилась из-за аномальных погодных явлений. К 2050 году по этой причине крова могут лишиться миллионы людей.

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