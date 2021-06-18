«Жидкое золото»: как берберские женщины делают аргановое масло

Берберские женщины очищают плоды аргании, извлекая из них семена. В работе помогают традиционная музыка и песни...

Берберские женщины очищают плоды аргании, извлекая из них семена. В работе помогают традиционная музыка и песни.

Женщины трудятся на фабрике в деревне Тиут недалеко от марокканского города Тарудант. Здесь делают аргановое масло, которое называют «жидким золотом».

[Мме Захра Хакки, сотрудница фабрики]:

«Мы работаем, но также веселимся и поём вместе».

На юго-западе Марокко аргановое масло издавна использовали в кулинарии. Но теперь оно очень популярно во всём мире как косметическое средство. Его применяют для ухода за кожей лица и за волосами. На местном рынке литр масла стоит 30-50 долларов, а на международном – 250.

Изготовление продукта начинается с того, что плоды аргании сушат на солнце. Потом извлекают семена, после чего перетирают и отжимают. При производстве пищевого масла семена предварительно обжаривают. В косметике используется метод холодного отжима.

На фабрике в Тиуте часть работы автоматизирована. Но извлекать семена нужно по-прежнему вручную. Для этой работы наняли 130 женщин. Предприятие оплачивает их медицинские страховки и организует для них курсы грамотности. Кроме того, оно открыло детский сад.

[Брахим Эррами, глава программы по развитию Тиута]:

«Это один из первых кооперативов (по производству арганового масла), созданных в Марокко. Он открылся в 2002 году. Руководство наняло группу женщин и улучшило их материальное положение и условия жизни».

Спрос на аргановое масло на международном рынке растёт. Это позволяет фабрике успешно развиваться.

[Мина Айт Талев, сотрудница фабрики]:

«Мы производим множество продуктов, таких как кулинарное и косметическое аргановое масло, а также – кремы, шампуни и мыло».

Аргания растёт только на юге Марокко. Деревья достигают 10 метров в высоту и живут до 200 лет. Плод аргании зреет год. Его семена богаты токоферолами, каротином, а также – незаменимыми и ненасыщенными жирными кислотами.

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