Индийская еда навынос становится новым хитом в австралийской глубинке

Вдали от австралийских мегаполисов, таких как Сидней, Мельбурн или Аделаида, индийская еда навынос становится новым хитом...

Вдали от австралийских мегаполисов, таких как Сидней, Мельбурн или Аделаида, индийская еда навынос становится новым хитом.

Жара в Кимбе, примерно на полпути между Пертом и Сиднеем, может стать настолько сильной, что бензин испаряется прямо из цистерн. Но это не беспокоит Санджита Атвала – владельца придорожного кафе и заправочной станции.

[Санджит Атвал, владелец кафе и заправки]:

«Иногда людям кажется, что здесь слишком жарко. Но мне вполне нормально».

Атвал открыл это заведение пять лет назад. И сразу же местные жители стали интересоваться именно индийскими блюдами.

[Санджит Атвал, владелец кафе и заправки]:

«Когда я анализировал ежедневные продажи, то карри оказывалось самым популярным».

Атвал говорит, что одна пара из Брисбена, которая во второй раз совершала поездку по Австралии, сделала неимоверно большой крюк, чтобы попробовать блюда из этого кафе.

[Санджит Атвал, владелец кафе и заправки]:

«Это лучшая похвала, когда люди думают о твоём карри, находясь на расстоянии 2700 километров от Кимбы».

А это уже другое придорожное кафе в городе Сноутаун. Его владелец Чарат Сингх делает традиционные виндалу и корму. Но самое популярное блюдо – курица в сливочном масле. Его здесь делают почти по 200 килограммов в неделю.

[Питер, посетитель кафе]:

«Сегодня я заскочил быстро перекусить. Я ем курицу с маслом. По-моему, очень вкусно».

Сингх говорит, что выбрал Сноутаун, поскольку это было дешевле, чем в Сиднее.

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