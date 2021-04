Как мужчина выхаживал колибри

Сэмми с дочкой живут в Хьюстоне в штате Техас. Однажды они гуляли и увидели на земле колибри. Мужчина надеялся, что птица улетит, и не подошёл к ней. Но когда они возвращались, птица всё ещё была там.

Сэмми поднял ослабевшую птицу. Дома он сделал сахарный сироп и попытался покормить её из пипетки. Колибри проглотила нектар. «Я узнал, насколько быстрый метаболизм у колибри. Они должны есть каждые 10-15 минут», – рассказал Сэмми.

Колибри нравилось сидеть на пальце Сэмми, он разговаривал с ней тихим спокойным голосом.

Сэмми назвал птицу Флинт. Он обернул красной бумагой импровизированную кормушку, чтобы привлечь к ней внимание Флинта. Тот начал самостоятельно летать к кормушке и набираться сил. «Это было похоже на то, как ребёнок делает первые шаги. В этом было, что-то волшебное», – вспоминает Сэмми.

Флинт окреп, и его впустили на волю. «Флинт полетел прямо к красным цветам, к своему источнику пищи», – добавил Сэмми. «Это вселило в меня уверенность, что с ним всё будет в порядке».

This is the last video of my baby bird. I nursed her back to health, and made sure she was ready to fly. I hope she comes back in the spring after her migration. My daughter was so sad to see her go. pic.twitter.com/DCGSETXAk3

— Sammy Malloy (@38SammyD) October 16, 2020