Панды-близнецы родились во французском зоопарке

Ещё немного, и у этой панды появятся детёныши. Не отрываясь от экранов мониторов, за процессом напряжённо..

Ещё немного, и у этой панды появятся детёныши. Не отрываясь от экранов мониторов, за процессом напряжённо следят зоологи французского зоопарка Боваль. И вот счастливый момент настал: Хуань Хуань родила сразу двух малышей.

Главный ветеринар зоопарка говорит, что детёныши выглядят здоровыми.

[Антуан Леклерк, ветеринар зоопарка]:

«Это одновременно и завершение одной главы истории, и начало другой. Беременность окончилась, и теперь мы посмотрим, как эти малыши будут расти. Нам предстоит много работы, но она будет очень увлекательной и интересной».

Родители новорожденных – Хуань Хуань и Юань Цзы. Они приехали во Францию из Китая в 2012 году. Это первые панды, которых Франция получила от Пекина в аренду. В зоопарке они живут в специальном китайском павильоне.

Четыре года назад Хуань Хуань уже становилась мамой.

Примечательно, что взрослая самка панды может весить до 125 килограммов, а детёныш при рождении – всего около 120 граммов. Также интересно, что в природе панды обычно оставляют только одного малыша. Но в зоопарке, конечно, сохранят двух. Скорее всего, их будут давать самке по очереди.

Панды обитают только в Китае. В последние годы их численность в дикой природе увеличилась, поэтому этот вид перевели из разряда «исчезающего» в «уязвимый».

Зоопарк Боваль открылся в городе Сент-Эньян в 1980 году. Это один из крупнейших и красивейших зоопарков мира.

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