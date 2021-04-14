Исчезающих панамских жаб впервые вывели в неволе

[Эндрю Грей, герпетолог]:

«Нам потребовалось много времени, чтобы найти несколько жаб. Мы привезли их в Манчестер, и теперь у нас есть настоящая резервная популяция. Если что-нибудь случится в Панаме, их можно отправить туда. Там займутся их разведением и заселят местные реки».

Редких жаб вида панамский арлекин впервые вывели в неволе. Это сделали британские учёные, работающие в отделе герпетологии Манчестерского музея. Успеху предшествовали три года напряжённой работы.

Панамский арлекин – эндемик провинции Дарьен. Эти жабы населяют субтропические и тропические низменные леса, влажные горные местности и реки. Вид оказался на грани исчезновения из-за вырубки лесов. Она не только сокращает среду обитания, но и способствует распространению инфекционного заболевания хитридиомикоза. Из-за вырубки деревьев в горных районах увеличилась облачность. В таких условиях быстро размножается патогенный хитридиевый грибок.

[Эндрю Грей, герпетолог]:

«Этот грибок любит низкие температуры. И хотя это звучит немного странно, но из-за потепления климата в низменностях становится теплее, а в высокогорьях холоднее, потому что там больше облаков. Солнце не проникает сквозь них, и в первую очередь страдают земноводные. Они хладнокровные, им нужно солнце, чтобы согреться и избавиться от грибка».

Изначально в отделе герпетологии жили шесть арлекинов, сейчас их уже 20. Для того чтобы жабы стали размножаться, нужно было воссоздать условия их естественной среды обитания.

[Мэтью О’Доннелл, герпетолог]:

«Влажность, температура, освещение очень важны для них. Всё это мы контролируем в нашей лаборатории. В виварии поддерживаются условия как в дикой природе Панамы».

Специалисты делают для головастиков специальный корм из смеси водорослей и других растений и обогащают его белком. По словам учёных, нужно больше года, чтобы из головастика выросла взрослая жаба.

Панамские арлекины относятся к роду ателопы, некоторые представители которого очень ядовиты.

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