В США и ЮАР приостановили использование вакцины «Джонсон и Джонсон»

Не менее двух стран рекомендовали приостановить использование вакцины от COVID-19 американской фирмы «Джонсон и Джонсон». Причина..

Не менее двух стран рекомендовали приостановить использование вакцины от COVID-19 американской фирмы «Джонсон и Джонсон». Причина – в возможных побочных эффектах.

Так, в США регулирующий орган призвал сделать паузу на несколько дней после того, как у шести женщин в возрасте около 50 лет после прививки проявилась редкая форма тромбоза.

Приостановили использование вакцины и в ЮАР. Паузу взяли для того, чтобы понять, как диагностировать и лечить патологию.

При этом пациенты и в США, и в ЮАР отмечают, что польза от вакцины превышает её риск для здоровья.

[Мэтт Бейкер, житель Вашингтона]:

«Да, я бы сделал прививку этим препаратом. Шанс осложнений – один на 6,8 миллиона. Это даже меньше, чем один на миллион. Я каждый день выхожу из дома и сталкиваюсь с подобным риском». [Нтокозо Млонго, житель Йоханнесбурга]:

«Думаю, её запретили преждевременно, поскольку у нас пока не было сообщений о тромбозе».

Компания «Джонсон и Джонсон» также начала поставки вакцины против COVID-19 в страны Европейского Союза. Партия из 184 000 доз прибыла в Италию во вторник. Но использовать их ещё не начали. Правительство обещает сначала провести проверки.

[Аннамария Мауро, жительница Рима]:

«Хорошо, что они проверяют, потому что если есть люди, с которыми дела идут плохо и у которых есть проблемы, то будет правильно, если они сделают паузу и проверят, а затем продолжат».

В Италии прививки сделали 66% населения в возрасте старше 80 лет. Правительство обсуждает возможность использования вакцины «Джонсон и Джонсон» только для людей старше 60 лет.

Ранее подобные побочные эффекты выявили и у британской вакцины AstraZeneca. В мире также зарегистрировали многочисленные случаи тромбоза мозга у пациентов, получивших дозу. Однако многие страны решили, что польза от препарата превосходит риски.

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