Индия отменила местные проверки иностранных вакцин

Индия отказалась от местных проверок иностранных вакцин против коронавируса. Она заявила, что препараты хорошо себя зарекомендовали,..

Индия отказалась от местных проверок иностранных вакцин против коронавируса. Она заявила, что препараты хорошо себя зарекомендовали, и в проверках нет необходимости. Так страна пытается ускорить процесс вакцинирования населения.

По словам местного чиновника, вакцина Pfizer должна прибыть в страну в июле. Также ожидаются поставки препаратов Johnson & Johnson и Moderna.

Впрочем, по-прежнему есть много преград.

[Винод Кумар Пол, представитель NITI Aayog]:«Они должны приехать в Индию, подать заявку на лицензию. Способ только такой. Также есть сложности с обеспечением холодильной цепи поставок. Так что вопрос пока изучается».

Индия – вторая по численности населения страна мира. И в мае здесь зарегистрировали самое большое число умерших от COVID-19 с начала пандемии.

Кроме того, в четверг Индия сообщила более чем о 211 тысячах новых случаев инфицирования. Согласно данным Министерства здравоохранения, общее число заболевших в настоящее время превышает 27 миллионов человек, а жертв болезни – более 315 тысяч.

Эксперты считают, что эта цифра сильно занижена.

Только около 3% из одного миллиарда 300 миллионов индийцев были полностью вакцинированы. Это самый низкий показатель среди десяти стран с наибольшим количеством случаев заболевания.

В прошлом месяце Индия пообещала ускорить импорт вакцин.

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