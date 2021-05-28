Индия отменила местные проверки иностранных вакцин
Индия отказалась от местных проверок иностранных вакцин против коронавируса. Она заявила, что препараты хорошо себя зарекомендовали,..
Дата загрузки: 2021-05-28
По словам местного чиновника, вакцина Pfizer должна прибыть в страну в июле. Также ожидаются поставки препаратов Johnson & Johnson и Moderna.
Впрочем, по-прежнему есть много преград.[Винод Кумар Пол, представитель NITI Aayog]:
«Они должны приехать в Индию, подать заявку на лицензию. Способ только такой. Также есть сложности с обеспечением холодильной цепи поставок. Так что вопрос пока изучается».
Индия – вторая по численности населения страна мира. И в мае здесь зарегистрировали самое большое число умерших от COVID-19 с начала пандемии.
Кроме того, в четверг Индия сообщила более чем о 211 тысячах новых случаев инфицирования. Согласно данным Министерства здравоохранения, общее число заболевших в настоящее время превышает 27 миллионов человек, а жертв болезни – более 315 тысяч.
Эксперты считают, что эта цифра сильно занижена.
Только около 3% из одного миллиарда 300 миллионов индийцев были полностью вакцинированы. Это самый низкий показатель среди десяти стран с наибольшим количеством случаев заболевания.
В прошлом месяце Индия пообещала ускорить импорт вакцин.
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