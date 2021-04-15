Южнокореец обещает всегда пользоваться уходящими с рынка смартфонами LG
Южнокореец Лю Хён Су называет себя рьяным поклонником смартфонов LG. Компания планирует свернуть их производство к..
Дата загрузки: 2021-04-15
Южнокореец Лю Хён Су называет себя рьяным поклонником смартфонов LG. Компания планирует свернуть их производство к концу июля, но мужчина обещает пользоваться этой продукцией насколько возможно долго.
Лю живёт в Аняне недалеко от Сеула. За 23 года собрал почти 90 смартфонов. У него дома выделена целая комната для хранения и ремонта «умных» устройств.
[Лю Хён Су, поклонник смартфонов LG]:
«Я никогда не был меломаном, но могу различить разницу в звуке. Смартфоны LG понравились мне из-за звука, и я полюбил их».
LG Electronics вышла на рынок смартфонов в 2013 году. Она была третьим по величине производителем после Apple и Samsung, однако отстала от конкурентов. Причиной называют программные и аппаратные сбои, медленное обновление ПО и отсутствие опыта в маркетинге.
[Лю Хён Су, поклонник смартфонов LG]:
«Для меня смартфон Samsung – умный приятель, Apple – подружка. А смартфон LG – друг, с которым я делил жизненные взлёты и падения. Грустно видеть, как друг уходит. Очень печально».
Подразделение смартфонов LG терпело убытки последние шесть лет. К концу прошлого года их общая сумма достигла 4,5 миллиарда долларов.
[Лю Хён Су, поклонник смартфонов LG]:
«Люди приходят в восторг, когда я достаю смартфон LG. Мне смешно и в то же время грустно. Это корейский телефон, но некоторые думают, что китайский, поскольку редко такой видят. Молодёжь редко покупает смартфоны LG, поэтому они стали необычными и редкими».
Мужчина научился сам чинить смартфоны. Говорит, это нетрудно. Он намерен поддерживать устройства в рабочем состоянии до тех пор, пока это будет возможным.
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