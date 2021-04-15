Южнокореец обещает всегда пользоваться уходящими с рынка смартфонами LG

Южнокореец Лю Хён Су называет себя рьяным поклонником смартфонов LG. Компания планирует свернуть их производство к..

Южнокореец Лю Хён Су называет себя рьяным поклонником смартфонов LG. Компания планирует свернуть их производство к концу июля, но мужчина обещает пользоваться этой продукцией насколько возможно долго.

Лю живёт в Аняне недалеко от Сеула. За 23 года собрал почти 90 смартфонов. У него дома выделена целая комната для хранения и ремонта «умных» устройств.

[Лю Хён Су, поклонник смартфонов LG]:

«Я никогда не был меломаном, но могу различить разницу в звуке. Смартфоны LG понравились мне из-за звука, и я полюбил их».

LG Electronics вышла на рынок смартфонов в 2013 году. Она была третьим по величине производителем после Apple и Samsung, однако отстала от конкурентов. Причиной называют программные и аппаратные сбои, медленное обновление ПО и отсутствие опыта в маркетинге.

[Лю Хён Су, поклонник смартфонов LG]:

«Для меня смартфон Samsung – умный приятель, Apple – подружка. А смартфон LG – друг, с которым я делил жизненные взлёты и падения. Грустно видеть, как друг уходит. Очень печально».

Подразделение смартфонов LG терпело убытки последние шесть лет. К концу прошлого года их общая сумма достигла 4,5 миллиарда долларов.

[Лю Хён Су, поклонник смартфонов LG]:

«Люди приходят в восторг, когда я достаю смартфон LG. Мне смешно и в то же время грустно. Это корейский телефон, но некоторые думают, что китайский, поскольку редко такой видят. Молодёжь редко покупает смартфоны LG, поэтому они стали необычными и редкими».

Мужчина научился сам чинить смартфоны. Говорит, это нетрудно. Он намерен поддерживать устройства в рабочем состоянии до тех пор, пока это будет возможным.

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