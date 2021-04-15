Петербуржцев бесплатно учат ремёслам в общественных мастерских

Шить, создавать изделия из дерева, металла и керамики и даже чинить телефоны – всем этим премудростям..

[Юлия Попова, куратор «чистого» блока мастерских «Ангар»]:

«Это пространство открытое, общественное, для горожан, созданное с целью популяризовать ручной труд, чтобы у горожан была возможность реализовать какие-то свои идеи, потребности».

Шить, создавать изделия из дерева, металла и керамики и даже чинить телефоны – всем этим премудростям можно обучиться в бесплатных мастерских в Санкт-Петербурге. Вход открыт для людей старше 18 лет.

Днём здесь работают начинающие мастера, у которых нет возможности заниматься ремеслом в домашних условиях. Супруги Пётр и Ксения увлекаются гончарным делом. В мастерской они могут пользоваться дорогостоящей печью для обжига керамики.

[Пётр Чижов, начинающий мастер]:

«Кроме печки ещё нужно пространство для лепки, потому что от дома ты можешь очень аккуратно довезти первый обжиг, но второй – то, что связано с глазурями – просто невозможно довезти. То есть здесь нужно делать: в этом пространстве работать и в этом же пространстве обжигать».

Начинающие мастера могут пользоваться цехами полгода. Взамен должны разработать бесплатный проект вместе с благотворительной организацией или что-нибудь сделать для города.

В мастреских также проводят семинары и курсы. Записываться нужно заранее.

[Сергей Шмыков, мастер столярной мастерской]:

«Кто-то хочет что-нибудь сделать дома, кто-то хочет изучить что-то новое, кто-то хочет понять, что это вообще такое – производство, оборудование. Историй огромная масса – у каждого своя».

Сюда можно прийти и на один день, например, чтобы перешить старую вещь. В каждом зале есть опытный мастер, который готов прийти на помощь.

[Софья Рада, швея]:

«Из того, что было, делаем новую вещь. Сейчас популярно такое направление, как апсайклинг. Вот мы как раз его и переделываем (старый плащ)».

А эта пожилая петербурженка пришла отремонтировать раму для картины. Отвёртку держит в руках второй раз в жизни, поэтому без помощи ей не обойтись.

[Ольга Щербакова, посетительница мастерских]:

«Я пытаюсь отреставрировать старую раму на картину, дать ей вторую жизнь, потому что картина осталась, а рама уже не жилец».

В мастерских также можно делать небольшие изделия из кожи, собирать мебель, создавать платы для компьютеров и учиться работать на различном оборудовании.

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