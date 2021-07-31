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Зачем дедушка научился вязать в 86 лет

Зачем дедушка научился вязать в 86 лет
Зачем дедушка научился вязать в 86 лет

Эд Мозли – инженер на пенсии. Он живёт в доме престарелых в городе Акворт в штате Джорджия. Несколько месяцев назад пожилых людей попросили связать шерстяные шапочки для недоношенных детей. Эд не умел, но хотел помочь.

Дочь принесла отцу необходимые материалы и инструкцию. Дедушка стал осваивать вязание. Первую шапку Эд вязал час, затем дело пошло быстрее. Он даже начал обучать других. Все вместе связали 300 шапок, из них 55 – изделия Эда. Шапки передали в отделение интенсивной терапии для новорожденных в Атланте.

Вязание стало хобби Эда. Теперь он вяжет шапки не только для малышей, но и для родственников и друзей. Принимая заказы, денег не берёт – ему нужна только пряжа.

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