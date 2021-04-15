Из-за COVID ожидаемая продолжительность жизни во Франции сократилась на полгода

Около 68 тысяч французов умерли от COVID-19 в 2020 году. И вскоре Франция может достичь смертности..

Около 68 тысяч французов умерли от COVID-19 в 2020 году. И вскоре Франция может достичь смертности в 100 тысяч. Об этом объявил Институт демографических исследований.

Как говорит специалист Института Жиль Пизон, в прошлом году от коронавируса умирал один из тысячи. Это, по его словам, сократило ожидаемую продолжительность жизни при рождении примерно на шесть месяцев.

[Жиль Пизон, специалист в области демографии]:

«Давайте не будем себя обманывать: шесть месяцев – кажется, вроде мало, но это довольно много, если оценивать уровень смертности».

Число смертей, зарегистрированных во Франции в 2020 году, увеличилось на 55 тысяч по сравнению с 2019 годом. Учитывая количество смертей от COVID-19 (68 тысяч), из этого можно сделать вывод, что смертность по другим причинам сократилась. Эксперты объясняют это тем, что люди стали меньше умирать от сезонного гриппа и в результате ДТП.

Также смертность сократилась от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической дыхательной недостаточности. Впрочем, если не было бы пандемии, то пациенты всё равно могли бы скончаться от этих недугов, и тогда причина смерти была бы другой.

Ещё одним последствием пандемии стал спад рождаемости. Ожидалось, что «локдауны» приведут к бэби-буму. Но вышло наоборот: рождаемость сократилась на 13%.

Как ожидается, в 2021 году уровень рождаемости снизится ещё больше. Многие пары откладывают рождение детей.

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