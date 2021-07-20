Производство деревянных лодок в Греции – умирающее ремесло

Традиционные деревянные лодки – неотъемлемая часть греческого пейзажа. Но скоро они могут остаться только на открытках...

Традиционные деревянные лодки – неотъемлемая часть греческого пейзажа. Но скоро они могут остаться только на открытках. Древнее ремесло постепенно вымирает, а на смену деревянным приходят более дешёвые пластиковые суда.

Гиоргос Киассос – один из последних оставшихся на Самосе мастеров. Когда-то этот остров в Эгейском море был крупным центром производства лодок. По нему были разбросаны многочисленные верфи, которые поддерживали целые общины. Однако сегодня осталось только четыре.

[Гиоргос Киассос, судостроитель]:

«Молодые люди не хотят (заниматься судостроением), потому что это тяжёлая работа. Хотя это искусство, но это ещё и тяжелая работа. Это ручной труд, и это утомительно».

Мастерство здесь передают из поколения в поколение. Каждую балку и доску вырубает и формирует один человек, и делает это исключительно вручную.

[Гиоргос Киассос, судостроитель]:

«Важно, чтобы был кто-то опытный, потому что, если сделать хотя бы одну ошибку, особенно на первых этапах (постройки) лодки, лодка может в конечном итоге превратиться в бассейн».

На обучение этому ремеслу уходят годы. Мастера говорят, что дни этой профессии сочтены.

[Гиоргос Циниделос, судостроитель на пенсии]:

«Через один-два года обучиться этому будет невозможно. На это уходят годы, это утомительно, и учиться надо скрупулёзно».

Впрочем, проблеск надежды остаётся. В местном музее судостроения на Самосе хотят открыть специализированную школу – первую в Греции. Это означает, что ещё многие десятилетия традиционные деревянные лодки будут перевозить грузы и пассажиров, а также выходить в море за уловом.

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