Производство деревянных лодок в Греции – умирающее ремесло
Традиционные деревянные лодки – неотъемлемая часть греческого пейзажа. Но скоро они могут остаться только на открытках...
Дата загрузки: 2021-07-20
Гиоргос Киассос – один из последних оставшихся на Самосе мастеров. Когда-то этот остров в Эгейском море был крупным центром производства лодок. По нему были разбросаны многочисленные верфи, которые поддерживали целые общины. Однако сегодня осталось только четыре.
[Гиоргос Киассос, судостроитель]:
«Молодые люди не хотят (заниматься судостроением), потому что это тяжёлая работа. Хотя это искусство, но это ещё и тяжелая работа. Это ручной труд, и это утомительно».
Мастерство здесь передают из поколения в поколение. Каждую балку и доску вырубает и формирует один человек, и делает это исключительно вручную.
[Гиоргос Киассос, судостроитель]:
«Важно, чтобы был кто-то опытный, потому что, если сделать хотя бы одну ошибку, особенно на первых этапах (постройки) лодки, лодка может в конечном итоге превратиться в бассейн».
На обучение этому ремеслу уходят годы. Мастера говорят, что дни этой профессии сочтены.
[Гиоргос Циниделос, судостроитель на пенсии]:
«Через один-два года обучиться этому будет невозможно. На это уходят годы, это утомительно, и учиться надо скрупулёзно».
Впрочем, проблеск надежды остаётся. В местном музее судостроения на Самосе хотят открыть специализированную школу – первую в Греции. Это означает, что ещё многие десятилетия традиционные деревянные лодки будут перевозить грузы и пассажиров, а также выходить в море за уловом.
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