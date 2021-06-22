Дома на дереве: как предлагают отдохнуть в Тульской области

На высоте четырёх метров посреди лесов Тульской области скрывается одно из самых интересных в России мест..

На высоте четырёх метров посреди лесов Тульской области скрывается одно из самых интересных в России мест для отдыха. Изначально семья Зыковых построила эти дома для личного пользования. Но, увидев ажиотаж, начала приглашать сюда туристов.

[Виктория Зыкова, владелица дома]:

«В первую очередь романтические вечера приезжают провести молодые люди, семьи с детьми, начиная с пяти лет и старше. Родители привозят детишек, и когда мы с ними общаемся, они все как один говорят одно и то же: «Мой ребёнок тащится от домов на деревьях. Скажите, какие есть свободные даты»».

Конструкции установлены на полувековых берёзах и нескольких сваях. Внутри это полноценные жилые дома с камином, отоплением, кухней и санузлом. Также есть выход к озеру и спа с гидромассажем.

Сейчас на территории 2 дома. В планах – постройка третьего, а также специальных пандусов для людей с ограниченными возможностями.

[Станислав Зыков, владелец дома]:

«Тема на самом деле тоже не просто так появилась. Моя мама 20 лет в коляске просидела, и я знаю, какая есть проблема в России с доступной средой».

Дом находится в 100 километрах, то есть в часе езды от Москвы. Среди гостей – в основном столичные жители, которые хотят отдохнуть от шума мегаполиса. Проживание стоит от 10 до 16 тысяч рублей за ночь.

[Виктория Зыкова, владелица дома]:

«Весь интерьер, всё сделано из дерева без всякого утяжеления. Металлоконструкций по минимуму. Например, обеденная зона. Лес, который мы использовали, – это старые доски, которые мы нашли в сарае. Супруг откапывал их зимой. Их сушили, полировали, очищали». [Кристина Панова, туристка]:

«Полное слияние с природой и такая атмосфера… На самом деле, не передать словами. Есть абсолютно всё для качественного, хорошего отдыха в любом составе, в любой компании».

Идея домов на деревьях не нова. Такие проекты много лет популярны в Европе и Северной Америке.

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