Мода и ремёсла: в Казани прошёл этнофестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

«Стиль жизни – Культурный код». Так называется этнофестиваль в Казани. В России такой крупный проходит впервые...

«Стиль жизни – Культурный код». Так называется этнофестиваль в Казани. В России такой крупный проходит впервые.

Изделия из дерева, хрусталя, фарфора и камня – это лишь малая часть экспонатов выставки народных ремёсел.

Участвуют более 70 мастеров со всех уголков России. Они представили 350 работ, отражающих культуру и самобытность разных народов.

[гостья выставки]:

«Что меня поразило? Уникальная технология «Андреевской мануфактуры», которую я посмотрела. Вот эти фарфоровые изделия, роспись по фарфору очень шикарны. Ювелирные изделия, где представлены цветочные мотивы, яйца Фаберже – а-ля яйца Фаберже – очень интересные экспонаты».

Среди экспонатов – ювелирная коллекция, интерпретирующая украшения волжских булгар.

[Равкат Мухаметшин, ювелир]:

«Древний булгар известен всему миру своими уточками. К сожалению, то, что окружало уточки, никому не известно. И поэтому по литографиям, по археологическим фрагментам я попытался создать коллекцию, которая была бы синхронна с уточками. И поскольку от булгарского костюма осталось только украшение, они являются очень важной частью в исследовании этого материала».

Под мероприятия фестиваля выделены площадки по всей Казани. На модном подиуме проходит показ дизайнерской одежды – как современной, так и традиционной.

Коллекции представили более 20 модельеров из России и зарубежья.

Людмила Пономарёва использует натуральные ткани: шёлк, шерсть и хлопок.

[Людмила Пономарёва, модельер]:

«Я очень люблю использовать национальные элементы, элементы орнамента. Коллекция называется «Тажеранские степи». Тажеранские степи расположены на берегу Байкала. Сама я живу недалеко от Байкала, я из города Иркутск. Эта тема прослеживается на протяжении всей коллекции: экологичность, степь, свобода».

Цель фестиваля – сохранять традиционную культуру и народные ремёсла.

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