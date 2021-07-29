Мода и ремёсла: в Казани прошёл этнофестиваль «Стиль жизни – Культурный код»
«Стиль жизни – Культурный код». Так называется этнофестиваль в Казани. В России такой крупный проходит впервые...
Дата загрузки: 2021-07-29
«Стиль жизни – Культурный код». Так называется этнофестиваль в Казани. В России такой крупный проходит впервые.
Изделия из дерева, хрусталя, фарфора и камня – это лишь малая часть экспонатов выставки народных ремёсел.
Участвуют более 70 мастеров со всех уголков России. Они представили 350 работ, отражающих культуру и самобытность разных народов.
[гостья выставки]:
«Что меня поразило? Уникальная технология «Андреевской мануфактуры», которую я посмотрела. Вот эти фарфоровые изделия, роспись по фарфору очень шикарны. Ювелирные изделия, где представлены цветочные мотивы, яйца Фаберже – а-ля яйца Фаберже – очень интересные экспонаты».
Среди экспонатов – ювелирная коллекция, интерпретирующая украшения волжских булгар.
[Равкат Мухаметшин, ювелир]:
«Древний булгар известен всему миру своими уточками. К сожалению, то, что окружало уточки, никому не известно. И поэтому по литографиям, по археологическим фрагментам я попытался создать коллекцию, которая была бы синхронна с уточками. И поскольку от булгарского костюма осталось только украшение, они являются очень важной частью в исследовании этого материала».
Под мероприятия фестиваля выделены площадки по всей Казани. На модном подиуме проходит показ дизайнерской одежды – как современной, так и традиционной.
Коллекции представили более 20 модельеров из России и зарубежья.
Людмила Пономарёва использует натуральные ткани: шёлк, шерсть и хлопок.
[Людмила Пономарёва, модельер]:
«Я очень люблю использовать национальные элементы, элементы орнамента. Коллекция называется «Тажеранские степи». Тажеранские степи расположены на берегу Байкала. Сама я живу недалеко от Байкала, я из города Иркутск. Эта тема прослеживается на протяжении всей коллекции: экологичность, степь, свобода».
Цель фестиваля – сохранять традиционную культуру и народные ремёсла.
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