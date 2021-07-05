В России зарегистрировали антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали самый большой с января суточный прирост заражённых COVID-19. По данным на 4 июля, выявлено более 25 тысяч новых случаев. Кроме того, 3 июля в стране зафиксировали 697 случаев смерти. Это самый высокий показатель за всю пандемию.

Власти говорят, что всему виной распространение индийского варианта коронавируса и недостаточная вакцинация. Они призывают людей делать прививки. В некоторых регионах вакцинация стала обязательной для определённых групп граждан.

В Москве привившихся всё больше. По словам мэра, более 2,7 миллиона жителей получили хотя бы одну дозу вакцины. В столице ежедневно прививаются 60-70 тысяч человек.

[Кирилл, житель Москвы]:

«Я привился, но просто потому, что не хотел оттягивать до последнего момента. И привился для того, чтобы иметь возможность передвигаться по Москве и в случае необходимости выехать за границу». [Степан, житель Москвы]:

«Я какое-то время сам не прививался. Считал, что это всё какие-то хитрые замыслы. Но мне кажется, это личное дело каждого – делать прививку или нет. Я поговорил с коллегами, и они меня убедили. У нас есть ребята в подразделении, у которых большое количество друзей, и они мне рассказали страшные истории о том, что происходит с людьми, которые не прививаются».

В Москве не вводили строгих карантинных мер с прошлого лета. Теперь же люди для посещения кафе, баров и ресторанов должны предъявить результат отрицательного теста на коронавирус либо документ о пройденной вакцинации.

Между тем опросы свидетельствуют о том, что многие россияне не хотят делать прививку от COVID.

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