В России зарегистрировали антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

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Дата загрузки: 2021-07-06
Власти говорят, что всему виной распространение индийского варианта коронавируса и недостаточная вакцинация. Они призывают людей делать прививки. В некоторых регионах вакцинация стала обязательной для определённых групп граждан.
В Москве привившихся всё больше. По словам мэра, более 2,7 миллиона жителей получили хотя бы одну дозу вакцины. В столице ежедневно прививаются 60-70 тысяч человек.
[Кирилл, житель Москвы]:
«Я привился, но просто потому, что не хотел оттягивать до последнего момента. И привился для того, чтобы иметь возможность передвигаться по Москве и в случае необходимости выехать за границу».
[Степан, житель Москвы]:
«Я какое-то время сам не прививался. Считал, что это всё какие-то хитрые замыслы. Но мне кажется, это личное дело каждого – делать прививку или нет. Я поговорил с коллегами, и они меня убедили. У нас есть ребята в подразделении, у которых большое количество друзей, и они мне рассказали страшные истории о том, что происходит с людьми, которые не прививаются».
В Москве не вводили строгих карантинных мер с прошлого лета. Теперь же люди для посещения кафе, баров и ресторанов должны предъявить результат отрицательного теста на коронавирус либо документ о пройденной вакцинации.
Между тем опросы свидетельствуют о том, что многие россияне не хотят делать прививку от COVID.
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