Кандидат в президенты Перу: «Я предлагаю модель рыночной экономики, а не марксизм»

В Перу в самом разгаре президентские выборы. По результатам первого тура голосования лидирует левый кандидат –..

В Перу в самом разгаре президентские выборы. По результатам первого тура голосования лидирует левый кандидат – 51-летний Педро Кастильо. Он набрал более 19% голосов избирателей.

Его главная соперница, 45-летняя Кейко Фухимори из правого крыла, получила пока около 13% голосов. Теперь она ведёт активную кампанию, призывая людей отказаться от социалистической модели, которую продвигает Кастильо. Впереди второй тур выборов.

[Кейко Фухимори, кандидат в президенты Перу]:

«Я предлагаю накапливать благосостояние, а не бедность. Я предлагаю продвигать мелкий, средний и большой бизнес, а не национализировать его, не экспроприировать его. Я предлагаю Перу стать развитой страной, а не Северной Кореей. Я предлагаю модель рыночной экономики, а не марксизм или коммунизм».

В телевизионном обращении Фухимори сказала, что будет противостоять попыткам Кастильо национализировать экономику, а также обвинила его в том, что он строит свою кампанию на идее противостояния бедного класса богатому.

[Кейко Фухимори, кандидат в президенты Перу]:

«Мой соперник продвигает коммунистическую идею классовой борьбы, ненависти и противостояния».

Кастильо ранее был малоизвестным лидером профсоюза и учителем. Он часто носит ковбойскую шляпу, а на выборы приехал на лошади. Он планирует переписать Конституцию и предоставить правительству больше контроля над некоторыми сферами промышленности, включая процветающий горнодобывающий сектор. Объём добычи медной руды в Перу – второй после соседнего Чили.

Следующий тур выборов пройдёт в Перу в июне.

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