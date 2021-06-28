Прогнозы не оправдались: как завершились региональные выборы во Франции

Региональные выборы во Франции не принесли никаких сюрпризов. Согласно предварительным результатам, во всех 13-ти регионах победили..

Региональные выборы во Франции не принесли никаких сюрпризов. Согласно предварительным результатам, во всех 13-ти регионах победили правящие на местах либо правоцентристские, либо левоцентристские партии.

Прогнозы говорили о том, что хороших результатов добьётся ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Однако в итоге она не смогла стать правящей ни в одном из регионов.

[Ксавье Бертран, президент Совета региона О-де-Франс]:

«От всего сердца я хочу поблагодарить вас. История запомнит, что регион О-де-Франс, который верен определённым идеям, дважды останавливал «Национальное объединение». Мы заставили его резко отступить».

В своём поражении сама Ле Пен винит альянсы противоборствующих партий, которые, по её словам, противоречат всем законам.

[Марин Ле Пен, лидер «Национального объединения»]:

«Мы не победили ни в одном регионе, поскольку действующие власти объединились с немыслимыми альянсами и сделали всё, чтобы помешать нам показать французскому народу нашу способность руководить региональной администрацией».

Что касается партии президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперёд, Республика!», то она также не одержала победу ни в одном регионе. Это говорит о том, что эта относительно молодая политическая сила не смогла укорениться на местном уровне, а волна, которая привела к власти Макрона, в основном вращается вокруг его персоны.

Выборы проходили в два этапа. При этом явка была самой низкой в истории выборов Франции и составила всего 35%.

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