В Индии – самое низкое суточное число заражённых COVID за полтора месяца

В воскресенье в Индии зарегистрировали самый низкий ежедневный прирост новых коронавирусных больных за 46 дней. Он..

В воскресенье в Индии зарегистрировали самый низкий ежедневный прирост новых коронавирусных больных за 46 дней. Он составил около 165 тысяч случаев. 3460 человек скончались.

В целом в стране выявили более 27 миллионов 900 тысяч заражённых, умерших – более 325 тысяч.

[Сандип Найар, врач]:

«Несмотря на то, что число случаев уменьшается, уровень смертности по-прежнему очень высокий. То есть продолжают поступать пациенты в критическом или тяжёлом состоянии. И в основном это те, кто не сделал прививку, поскольку, как только вакцинируетесь, то шансы на тяжёлую форму вируса значительно снижаются».

С понедельника в Нью-Дели начинают ослаблять строгие карантинные меры. Они действовали с 20 апреля. Однако, поскольку большая часть города остается закрытой, торговцы и бизнесмены обеспокоены экономическими последствиями пандемии.

[Ранджит Бхасин, владелец магазина]:

«Правительству стоит разрешить нам работать по несколько часов, можно не целый день. А мы будем следить, чтобы заходил только один покупатель. По 20 человек вместе заходить не будут».

При этом страна недавно столкнулась с двумя циклонами, которые принесли большой ущерб и усугубили ситуацию.

В штате Джамму и Кашмир медицинские работники и местные волонтёры проводят массовую вакцинацию в отдаленных районах, где нет доступа к медицинской помощи.

[Шер Али Хан, врач]:

«Наши команды ездят во все деревни, чтобы делать прививки. Как только мы закончим, иммунитет людей станет сильнее, а также снизится риск заразиться COVID».

Пик заболеваемости в Индии был 9 мая. Затем число случаев пошло на спад. Тем не менее эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы Индия может столкнуться с третьей волной эпидемии, поскольку многие штаты не могут вакцинировать людей в возрасте до 45 лет из-за нехватки препаратов.

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