Перу оказалась на первом месте в мире по уровню смертности от COVID-19 на душу населения

Правительство Перу изменило официальные данные о числе умерших от COVID-19. До этого в отчётах фигурировала цифра..

Правительство Перу изменило официальные данные о числе умерших от COVID-19. До этого в отчётах фигурировала цифра 69 тысяч. Теперь власти сообщают более чем о 180 тысячах скончавшихся.

Ранее эксперты предупреждали, что умерших от коронавируса может быть намного больше, чем отражено в официальной статистике. Учёт затрудняет отсутствие достаточного количества наборов для тестирования на COVID-19. Поэтому часто медики не могут определить причину смерти человека.

Обновлённые данные теперь согласуются с показателем избыточной смертности. Этот термин обозначает временное увеличение смертности в период пандемии, эпидемий, погодных катаклизмов, голода или войны.

Проанализировать и обновить сведения о количестве смертей от коронавируса поручили специальной рабочей группе.

[Марушка Чокобар, представитель правительства Перу]:

«Рабочая группа, опираясь на официальные методы статистики, теперь ежедневно получает сведения, которые отражают реальную картину в нашей стране».

С учётом обновления теперь в Перу насчитывается более 500 смертей от COVID-19 на 100 тысяч человек. По данным Университета Джона Хопкинса, это самый высокий показатель в мире. Раньше антирекорд принадлежал Венгрии, где на 100 тысяч человек приходилось примерно 300 умерших от коронавируса.

Перу – одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран Латинской Америки.

[Годофредо Талавера, глава Медицинской ассоциации Перу]:

«По нашему мнению, (высокий уровень смертности) обусловлен тем, что система здравоохранения страны не имеет необходимых ресурсов для лечения людей. Государство не помогало обеспечивать больницы кислородом и расширять отделения интенсивной терапии. Сейчас у нас недостаточно вакцин. Основной помощи нет».

Также Перу теперь стоит на третьем месте в Латинской Америке по количеству смертей от COVID. Больше только в Бразилии и Мексике.

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