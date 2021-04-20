Новое приложение для наблюдения за тюленями поможет защитить их от угроз
Длинномордые тюлени лениво купаются в лучах солнца рядом с пристанью в британском городе Бриксхем. Здесь учёным..
Дата загрузки: 2021-04-20
Длинномордые тюлени лениво купаются в лучах солнца рядом с пристанью в британском городе Бриксхем. Здесь учёным просто наблюдать за их жизнью. Но в целом в Великобритании этих морских животных 120 тысяч, и отслеживать их перемещение нелегко.
Благотворительный проект Seal и Плимутский университет запустили новое приложение для смартфонов Seal Spotter. Любой британец может установить его и регистрировать местоположение тюленей.
[Сара Гринслейд, соучредитель проекта Seal]:
«Их замечают в разных местах, но мы не можем быть везде. Поэтому, если люди будут информировать нас, то мы узнаем о местах обитания (тюленей)».
Сейчас популяция длинномордых тюленей в Великобритании процветает, однако в начале XX века их оставалось всего 500.
[Дункан Кенни, участник проекта Seal]:
«Приложение поможет нам больше узнать о жизни тюленей на наших побережьях. Примерно 40 процентов мировой популяции этих млекопитающих обитает в водах Великобритании. Это уязвимый вид, и надо проявить заботу, чтобы больше узнать о тюленях и лучше их защитить».
Пользователи приложения также могут сообщать о поведении тюленей и состоянии их здоровья. Если животным понадобится помощь, то учёные смогут оперативно вмешаться.
[жительница Бриксхема]:
«Это очень важное исследование. Тюлени постоянно перемещаются, поэтому информация о местах отдыха и направлении движения очень интересна и помогает понять, как живут эти млекопитающие».
По словам исследователей, тюленям угрожает деятельность человека. На побережьях появляются новые порты, а существующие разрастаются. Это изменяет среду обитания морских млекопитающих. Учёные считают, что подобный способ наблюдения поможет лучше защищать популяции тюленей и других животных.
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