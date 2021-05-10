Как люди помогли продавцу пончиков в трудный период

Супруги Стелла и Джон Чхан – владельцы магазина в Южной Калифорнии. Они продают пончики около 30 лет. Но в конце 2018 года постоянные покупатели не увидели Стеллы за прилавком.

Её муж рассказал, что у жены аневризма артерии сосуда головного мозга, она частично парализована и не может говорить. До болезни Стеллы супруги приходили в магазин в 2 часа ночи, чтобы испечь пончики, и начинали продавать их в 4:30 утра. Теперь Джону приходилось всё делать самому.

Местные жители решили помочь Джону. «Мы пытались предложить ему деньги на медицинские расходы, связанные со Стеллой, но он не согласился», – рассказал Марк Лупеско, клиент этого магазина более 20 лет.

История про Джона с предложением ему помочь быстро распространилась в соцсетях. Поскольку Джон не хотел принимать пожертвования, местное сообщество решило с утра скупать все пончики. Тогда Джон мог закрыть магазин пораньше и больше времени проводить с женой.

«Многие покупали не один пончик, а несколько и раздавали незнакомым людям. Чтобы помочь, некоторые приезжали более 100 км», – рассказал Марк Лупеско.