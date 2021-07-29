Новое приложение расшифровывает чувства кошек

Ваша кошка выглядит немного подавленной, но как всегда молчит? Хорошая новость: появилась возможность заглянуть в сознание..

Ваша кошка выглядит немного подавленной, но как всегда молчит? Хорошая новость: появилась возможность заглянуть в сознание вашего питомца. Новое приложение, основанное на искусственном интеллекте, научилось расшифровывать мимические изменения кошачьих мордашек и оценивать их самочувствие.

Приложение назвали Table. Оно оценивает положение ушей, суженность глазниц и глаз, напряжение морды, а также положение усов и головы.

Разработчики из канадской компании Sylvester.ai говорят, что их приложение сочетает искусственный интеллект с функцией распознавания лица.

[Миш Прист, глава компании Sylvester.ai]:

«Оно помогает владельцам кошек понимать, страдает ли их питомец от боли. Приложение использует функцию распознавания лица. Нужно просто сделать фото на камеру и получить результат. Иногда кошки плохо на это реагируют, поэтому мы советуем делать снимки регулярно для сравнения».

Программу тестируют в местной ветеринарной клинике. Важно попробовать её на как можно большем количестве кошек, чтобы у приложения накопилась база данных.

[Лиз Руэлле, ветеринар]:

«Я привыкла понимать язык тела кошек. Но другим коллегам и стажёрам, у которых меньше опыта, сложнее понимать, больно ли кошке, правильно ли они всё делают».

Приложение пока не идеально. Так, при тестировании его на чёрных кошках результат был не всегда точным. Просто мимические изменения на чёрной морде видны хуже.

Но в целом программа успешно помогает хозяевам понять питомцев.

[Миш Прист, глава компании Sylvester.ai]:

«Мы смогли обучить машину, используя программу и серию изображений. Если у вас есть кошка, но вы не понимаете её, можете просто использовать приложение, и оно поможет определить, как чувствует себя ваш питомец».

Эксперты отмечают, что это приложение скоро может стать незаменимым инструментом для всех владельцев кошек.

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