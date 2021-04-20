Война против новой Суперлиги: УЕФА обещает запреты и дисквалификации
Руководящий орган европейского футбола – УЕФА – выступил против отколовшейся Суперлиги. Он заявил, что игроки и..
Дата загрузки: 2021-04-21
О создании ежегодного соревнования объявили 18 апреля. В нём будет участвовать определённая группа ведущих европейских клубов. При этом, три из 12 клубов новой лиги – «Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Челси» – могут вылететь из полуфинала Лиги чемпионов в этом сезоне.
В целом к новому футбольному турниру уже присоединились шесть команд из английской Премьер-лиги плюс по три из Испании и Италии. Они получат гарантированные места в новом турнире, в отличие от Лиги чемпионов, которая требует, чтобы команды проходили квалификацию через свои внутренние лиги.
Финансирует новую Суперлигу американский инвестиционный банк JP Morgan. Он предоставит клубам-учредителям грант в размере четырёх миллиардов 200 миллионов долларов на инфраструктуру и восстановление после пандемии COVID-19.
В январе ФИФА предупредила, что не признает ни одну отколовшуюся лигу. Кроме того, соответствующие игроки могут быть отстранены от участия в чемпионате мира.
Запреты или другие санкции могут положить начало юридическим баталиям. Учредители Суперлиги уже призвали ФИФА и УЕФА согласиться на переговоры и заявили, что они хотят, чтобы их турнир существовал наряду с текущими европейскими клубными соревнованиями.
Президент УЕФА выразил негодование в связи с созданием новой лиги.
[Александер Чеферин, президент УЕФА]:
«Представьте, как были удивлены другие 235 клубов, как были удивлены лиги, как была удивлена футбольная среда, болельщики, вся пирамида. Это невероятно. Всё происходящее настолько аморально, что в это трудно поверить, но очевидно, что в футболе всё возможно».
Между тем известный немецкий спортивный адвокат говорит, что УЕФА в судах окажется в более невыгодном положении.
[Марк Орт, спортивный адвокат]:
«Только представьте, что Amazon или Google будут действовать аналогичным образом и заявят, что любой, кто предлагает товары на торговых площадках Amazon, не сможет делать этого на любом конкурирующем рынке. Это вызовет протест. Я не могу себе этого представить. И просто сравните Amazon и УЕФА. УЕФА – это монополист. Он имеет стопроцентную долю рынка в организации футбольных игр и отличается от Amazon».
Создание Суперлиги также осудили крупнейшие объединения болельщиков всех шести отделившихся английских клубов.
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