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Первая в Австралии травматологическая ветклиника помогает диким животным

Первая в Австралии травматологическая ветклиника помогает диким животным

Этот пеликан нуждается в помощи хирургов. Он запутался в рыболовных крючках и лесках и серьёзно поранился...

Дата загрузки: 2021-07-09

Этот пеликан нуждается в помощи хирургов. Он запутался в рыболовных крючках и лесках и серьёзно поранился. Спасти его жизнь пытаются в травматологической больнице для диких животных и птиц. Она открылась в пригороде Перта в апреле и стала первой подобной ветклиникой в Австралии.

[Мэг Роджерс, старший ветеринар]:
«Очень многие нуждаются в помощи. И нам приходится искать способ спасти этих животных. Нет учебников, которые учили бы этому, поэтому нам нужно проявить немного смекалки и додуматься самим».

За несколько месяцев ветеринары спасли десятки серьёзно пострадавших животных. Без помощи врачей этих зверей пришлось бы просто усыпить.

[Дин Хаксли, заведующий больницей]:
«Ветеринары ухаживают за этими животными с той минуты, когда они попадают в больницу, и до тех пор, пока их не выпустят на свободу. Это даёт наилучший результат в лечении».

Очень часто ветеринарам приходится что-то делать впервые.

[Мэг Роджерс, старший ветеринар]:
«Скучать не приходится. Мы тут много чем занимались: делали кесарево сечение ящерицам, создавали ортопедический протез и пересаживали кожу. Всегда есть чему поучиться».

Клиника похожа на любую современную больницу для людей. Здесь есть новейшее оборудование, реанимация, дезинфекционная камера и отделение реабилитации. Но это не всё. Лохматых и пернатых пациентов могут посещать люди.

[Дин Хаксли, заведующий больницей]:
«Мы разрешаем им покормить эму из рук, пообщаться с динго, вомбатом и устанавливать эмоциональную связь с животным».

Ветеринары надеются, что люди узнают истории пациентов и будут стараться не причинять вреда диким животным.
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