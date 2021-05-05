Акустический мониторинг поможет следить за рыбой в Ла-Манше

Возле фермы по выращиванию мидий у южного побережья Англии плавают косяки рыбы. Здесь претворяют в жизнь..

[Эмма Шихан, морской биолог]:

«Многие виды рыбы оказались в опасности. Нам нужно начать следить за средой, в которой они обитают. Но пока мы не знаем, какие виды самые важные, и где они находятся».

Возле фермы по выращиванию мидий у южного побережья Англии плавают косяки рыбы. Здесь претворяют в жизнь новый проект, который поможет узнать о состоянии популяций разных видов морских обитателей Ла-Манша.

Проект запустили в марте. Исследователи будут наблюдать за такими видами, как европейский окунь, минтай и голубой тунец, которые считаются коммерчески важными для региона.

Охватят семь участков вдоль побережья южной Англии, северной Франции и Бельгии.

[Томас Стэмп, исследователь]:

«У каждой отдельной рыбы свой характер, и каждая любит плавать в определённых местах. Есть смелая рыба, есть застенчивая. Используя нашу технологию, мы сможем записать отдельные характеристики каждой рыбы, а затем получим общую картину».

В проекте будут использовать технологию подводного акустического мониторинга. Небольшие аппараты будут излучать уникальные сигналы. Их разместят на морском дне.

[Томас Стэмп, исследователь]:

«Всякий раз, когда рыба находится в пределах досягаемости одного из наших приёмников, регистрируются время и дата, когда каждая отдельная рыба совершила какое-либо движение».

Исследователи надеются создать карты и собрать данные, которые помогут понять, как рыболовство, изменение климата и деятельность человека влияют на популяции рыбы.

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