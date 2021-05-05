Акустический мониторинг поможет следить за рыбой в Ла-Манше
Возле фермы по выращиванию мидий у южного побережья Англии плавают косяки рыбы. Здесь претворяют в жизнь..
Дата загрузки: 2021-05-05
[Эмма Шихан, морской биолог]:
«Многие виды рыбы оказались в опасности. Нам нужно начать следить за средой, в которой они обитают. Но пока мы не знаем, какие виды самые важные, и где они находятся».
Проект запустили в марте. Исследователи будут наблюдать за такими видами, как европейский окунь, минтай и голубой тунец, которые считаются коммерчески важными для региона.
Охватят семь участков вдоль побережья южной Англии, северной Франции и Бельгии.
[Томас Стэмп, исследователь]:
«У каждой отдельной рыбы свой характер, и каждая любит плавать в определённых местах. Есть смелая рыба, есть застенчивая. Используя нашу технологию, мы сможем записать отдельные характеристики каждой рыбы, а затем получим общую картину».
В проекте будут использовать технологию подводного акустического мониторинга. Небольшие аппараты будут излучать уникальные сигналы. Их разместят на морском дне.
[Томас Стэмп, исследователь]:
«Всякий раз, когда рыба находится в пределах досягаемости одного из наших приёмников, регистрируются время и дата, когда каждая отдельная рыба совершила какое-либо движение».
Исследователи надеются создать карты и собрать данные, которые помогут понять, как рыболовство, изменение климата и деятельность человека влияют на популяции рыбы.
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