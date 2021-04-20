Подросток придумал, чем заменить флаконы с шампунем

Бенджамин Стерн из Флориды в 14 лет изобрёл экологичную упаковку для одноразового шампуня, которая растворяется в воде.

Бенджамин называет своё изобретение «каплями». Идея возникла благодаря таблеткам для посудомоечной машины, которые растворяются в воде. Его «капли» содержат 5 мл шампуня. Кроме того, концентрированный шампунь позволяет уменьшить расход воды. Для сравнения, в пластиковых упаковках с шампунем обычно 80% воды. Также шампунь Бенджамина не содержит веществ, загрязняющих окружающую среду.