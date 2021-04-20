Семейство ягуаров поможет восстанавливать популяцию в Аргентине

В Аргентине выпустили в дикую природу семейство ягуаров. Это самка Журуна родом из Бразилии и двое..

[Себастьян ди Мартино, сотрудник фонда Rewilding Argentina]:

«Мы надеемся создать здоровую и самодостаточную популяцию ягуаров на этой территории. Ягуар – главный хищник в местной экосистеме. Это самая большая кошка в Америке, и она играет ключевую роль. Без этого вида экосистема разваливается, начинаются экологические кризисы».

В Аргентине выпустили в дикую природу семейство ягуаров. Это самка Журуна родом из Бразилии и двое детёнышей Сазу и Сашгуа. Хищные кошки будут жить в охраняемом заповеднике Ибера.

В Аргентине осталось не больше 300 ягуаров, а в этом регионе они вымерли 70 лет назад. Хищникам угрожает браконьерство и разрушение среды обитания.

Семейство ягуаров сначало жило в вольере. Потом сотрудники нацпарка открыли ворота, и самка осторожно вышла наружу. Она обследовала окрестности и вернулась за детёнышами. Потом они вместе ушли из вольера.

Это второе семейство ягуаров, выпущенное в заповедник Ибера.

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