Дома на 3D-принтере: новая быстрорастущая индустрия в США

В США активно развивается новая форма строительства: с помощью 3D-принтеров. Основатели компании Mighty Buildings говорят, что..

[Сэм Рубен, сооснователь компании Mighty Buildings]:

«3D-печать позволяет нам создавать именно то, что нужно. Это почти безотходное строительство».

В США активно развивается новая форма строительства: с помощью 3D-принтеров. Основатели компании Mighty Buildings говорят, что «умные» машины в сочетании с программным обеспечением, роботами и новыми строительными материалами могут создавать дома быстрее, дешевле и экологичнее.

В последние годы 3D-принтеры используют для производства самых разных товаров: от игрушек и автозапчастей до искусственных органов и протезов конечностей. Теперь же они входят и в отрасль строительства.

В Mighty Buildings говорят, что хотят решить проблему острой нехватки жилья, которая привела к резкому росту цен на рынке недвижимости, перенаселённости и увеличению числа бездомных.

В ходе печати трёхмерные объекты создают по цифровым чертежам. В этом процессе машины постепенно наносят тонкие слои материала, который быстро затвердевает под ультрафиолетовым светом. В итоге он превращается в лёгкий, похожий на камень материал, устойчивый к теплу и воде.

Принтер может изготавливать всю внешнюю оболочку дома или отдельные перегородки, которые легко собрать вручную.

Пока компания производит небольшие флигели, которые можно использовать как гостевые спальни, игровые комнаты, спортивные залы или домашние офисы. Такой дом стоит 115 тысяч долларов США, без учёта затрат на установку и работы на стройплощадке.

А компания ICON из Техаса использует технологию 3D-печати для производства недорогого жилья для бездомных и бедных семей. При этом дома печатают на принтере прямо на месте.

[Джейсон Баллард, гендиректор компании ICON ]:

«Фабрика приезжает к вам и делает дом именно там, где он и должен быть. Мы выбрали этот метод, чтобы исключить затраты на доставку, а также высвободить пространство для дизайна».

Таким способом дом можно возвести за 10-20 рабочих дней.

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