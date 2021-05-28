Угандийка делает из мусора модные сумки

Столица Уганды город Кампала производит 1000 тонн мусора в день. Таковы данные Нацуправления по охране окружающей среды.Большинство отходов в итоге оказывается на городских улицах и в водоёмах.

Однако что для одного – мусор, для другого – ценное сырьё. Местная предпринимательница Фейт Авейко превращает пластиковые отходы в стильные крепкие сумки.

[Фейт Авейко, автор проекта Reform Africa]:

«Я имею дело с мусором – с тем, с чем большинство людей не хотят связываться. Отходы, пластик, свалки, мусор – тем не менее, это то, что даёт работу женщинам, которые собирают, сортируют и моют его, обрабатывают и делают из него красивые сумки под брендом Reform Africa».

Сейчас у Фейт работает восемь женщин из местной общины. Она сама обучила их ремеслу.

Кристина – одна из них.

[Кристина, работница Reform Africa]:

«Я очень рада этой работе, потому что она здорово изменила мою жизнь. Она создала условия для жизни мне и моему ребёнку. Теперь я могу помогать своему мужу, когда он в трудной ситуации. Эта работа очень мне помогла. Другая сторона: мы очищаем окружающую среду от этих полиэтиленовых пакетов».

Сумки Reform Africa стоят от 16 до 25 долларов. Предпринимательница продаёт их через несколько местных магазинов и точек на рынках, а также – через социальные сети. У неё уже есть клиенты и за рубежом.

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