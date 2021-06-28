Успешная ниша: иорданка производит мыло из верблюжьего молока

На этой ферме в городе Ирбид в Иордании доят верблюдов и продают их молоко. Это –..

[Лара аль-Тити, хозяйка мастерской по производству мыла]:

«Я первая в Иордании, кто производит товары из верблюжьего молока. Это была непростая задача, подобного мыла не хватает в основном потому, что трудно достать верблюжье молоко. Оно не всегда доступно».

На этой ферме в городе Ирбид в Иордании доят верблюдов и продают их молоко. Это – один из самых популярных здесь продуктов питания. Местная жительница Лара аль-Тити нашла ему и другое применение. Она делает из него мыло.

Лара – мать троих детей, и знает насколько важны качественные продукты. Верблюжье молоко выбрала как ключевой ингредиент, поскольку считается, что в нём в три раза больше витамина С, чем в коровьем молоке.

Сначала женщина делала мыло дома вручную. Затем её производство расширилось до отдельной мастерской.

[Лара аль-Тити, хозяйка мастерской по производству мыла]:

«Я добавляю различные виды масла, чтобы сохранить качество мыла и его терапевтический эффект. Оно должно хорошо пениться и быть твёрдым».

И её ниша оказалась успешной. Такое верблюжье мыло пользуется всё большим спросом. Лара заключила контракты с фабриками по всей Иордании.

[Лара аль-Тити, хозяйка мастерской по производству мыла]:«Я постепенно развила идею и расширила её от домашнего бизнеса до заключения сделок с фабриками, которые производят мыло для меня. Я также продолжаю создавать мыло вручную в своей мастерской».

Сейчас Лара производит около 4000 брусков мыла в месяц. Их продают в Иордании и других странах.

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