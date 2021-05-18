Французский военный компьютерщик стал мыловаром и делает мыло со слизью улиток

Француз Дамьен Дероше разводит улиток на ферме в городке Вааньи в регионе О-де-Франс. Эти брюхоногие моллюски..

[Дамьен Дероше, фермер и мыловар]:

«Всё дело в том, с каким усилием дотрагиваться. Вот большая улитка, которую я выбрал. Смотрите, я прикасаюсь к ней только пальцем (и появляется слизь). Нет никакой жестокости, всё очень просто».

Француз Дамьен Дероше разводит улиток на ферме в городке Вааньи в регионе О-де-Франс. Эти брюхоногие моллюски нужны ему не для продажи ресторанам, а для производства мыла. Мужчина собирает слизь и добавляет её в моющее гигиеническое средство. Говорит, что улитки при этом не страдают.

На 15 стограммовых кусков мыла уходит 80 граммов слизи. Для того, чтобы столько добыть, нужно 40 улиток.

Считается, что косметические средства со слизью брюхоногих моллюсков полезны для кожи.

[Дамьен Дероше, фермер и мыловар]:

«В слизи есть вещества, созданные природой, такие как коллаген и эластин. Они омолаживают. Это очень ценно. Также у слизи есть целебные свойства. Улитка восстанавливает раковину с помощью слизи, и это вещество также быстро заживляет ранки на коже человека».

Дамьен занялся разведением улиток и мыловарением в декабре прошлого года. До этого работал компьютерным техником во французских ВВС. Кроме него во Франции делают мыло со слизью улиток только двое ремесленников.

[Дамьен Дероше, фермер и мыловар]:

«Улитки – довольно необычные существа. Они не очень хорошо изучены, и я хочу узнать о них побольше. Когда наблюдаю за ними, смотрю на их поведение, они кажутся мне очень симпатичными. Эти существа, и правда, мне нравятся».

На ферме мыловара живут 60 тысяч улиток, и они постоянно размножаются. Свою продукцию мыловар продаёт во Франции.

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