Климатический саммит: страны обещают сократить выбросы CO2

22 апреля администрация Джо Байдена открыла климатический саммит, который в этом году проходит онлайн. Сам президент..

[Джо Байден, президент США]:

«Мы знаем, насколько это важно, потому что учёные говорят нам, что это решающее десятилетие. В течении этого десятилетия мы должны принять решения, которые позволят избежать наихудших последствий климатического кризиса».

22 апреля администрация Джо Байдена открыла климатический саммит, который в этом году проходит онлайн. Сам президент объявил о новой цели: к 2050 году он обещает в половину сократить выбросы СО2 в США по сравнению с уровнем 2005 года.

Встречу организовала администрация Байдена. Правительство демократов стремится снова сделать Вашингтон лидером в борьбе с изменением климата. Байден также вернул США в климатический договор, который был подписан в Париже в 2015 году.

В то же время его предшественник Дональд Трамп, который был инициатором выхода из соглашения, настаивал, что условия документа лишат США рабочих мест, а также направят миллиарды долларов странам, которые являются самыми большими загрязнителями окружающей среды, например, Китаю.

В целом в саммите приняло участие более 40 мировых лидеров.

Так, Владимир Путин сказал, что Россия ищет международных инвесторов для экологических проектов.

[Владимир Путин, президент России]:

«Приглашаем все заинтересованные стороны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты».

Премьер-министр Канады пообещал значительно сократить выбросы углеводородов.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Климатическая цель на 2030 год – снизить выбросы на 40-45% по сравнению с уровнем 2005 года. Мы будем постоянно укреплять наш план и предпринимать ещё больше действий на пути к нулевому показателю в 2050 году».

Лидер Китая обещает сократить потребление угля в его стране, а британский премьер Борис Джонсон сказал, что Великобритания сократит выбросы углерода на 78% к 2035 году. Он назвал это самой амбициозной целью в области изменения климата, которая поможет стране достичь нулевых выбросов.

Аргентина стремится получать 30% энергии из возобновляемых источников, а ЕС обещает, что так называемую торговлю выбросами применят к сферам строительства и транспорта. Эта торговля заключается в том, что тепловые станции должны покупать разрешения, если они выбрасывают CO2.

Стоит отметить, что идею о том, что климат меняется по вине человека, поддерживают не все. Согласно альтернативному мнению, потепления и похолодания на планете происходят циклично, и причина не в выбросах углеводородов. При этом это никак не принижает важности защиты экологии планеты.

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