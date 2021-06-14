Итог саммита G7: экономика, климат и вакцинация

В Великобритании завершился трёхдневный саммит «Большой семёрки». Лидеры США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады пообещали сдерживать влияние Китая, противостоять изменению климата, а также продвигать программы стимулирования экономик.

Участники встречи также условились остановить к 2030 году сокращение биоразнообразия на планете.

Ещё одна цель – продвижение кампаний по вакцинации от COVID-19 по всему миру. Страны договорились выделить в ближайший год миллиард доз вакцины для бедных государств.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Я рад сообщить, что в эти выходные лидеры пообещали предоставить COVAX более одного миллиарда доз напрямую или через финансирование. Это включает 100 миллионов доз от Великобритании в беднейшие страны мира».

После серьёзного экономического спада в 2020 году лидеры G7 согласились продолжать свои масштабные программы поддержки экономик.

Несмотря на прогресс, на саммите вновь обострилась напряженность в отношениях между Лондоном и другими европейскими столицами. Великобритания обвинила Францию в оскорбительных замечаниях о том, что Северная Ирландия не является её частью.

В связи с этим Борис Джонсон сказал, что будет защищать территориальную целостность своей страны. Заявление по этой теме сделал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Франция никогда не позволяла себе ставить под сомнение британский суверенитет, британскую территориальную целостность и уважение этого суверенитета».

Между тем, президент США Джо Байден и его жена Джилл в конце саммита пили чай с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

В понедельник в Брюсселе начинается двухдневный саммит НАТО. После этого ожидается встреча Байдена и Владимира Путина.

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