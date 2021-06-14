Итог саммита G7: экономика, климат и вакцинация
В Великобритании завершился трёхдневный саммит «Большой семёрки». Лидеры США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады..
Дата загрузки: 2021-06-14
Участники встречи также условились остановить к 2030 году сокращение биоразнообразия на планете.
Ещё одна цель – продвижение кампаний по вакцинации от COVID-19 по всему миру. Страны договорились выделить в ближайший год миллиард доз вакцины для бедных государств.
[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:
«Я рад сообщить, что в эти выходные лидеры пообещали предоставить COVAX более одного миллиарда доз напрямую или через финансирование. Это включает 100 миллионов доз от Великобритании в беднейшие страны мира».
После серьёзного экономического спада в 2020 году лидеры G7 согласились продолжать свои масштабные программы поддержки экономик.
Несмотря на прогресс, на саммите вновь обострилась напряженность в отношениях между Лондоном и другими европейскими столицами. Великобритания обвинила Францию в оскорбительных замечаниях о том, что Северная Ирландия не является её частью.
В связи с этим Борис Джонсон сказал, что будет защищать территориальную целостность своей страны. Заявление по этой теме сделал и президент Франции Эмманюэль Макрон.
[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:
«Франция никогда не позволяла себе ставить под сомнение британский суверенитет, британскую территориальную целостность и уважение этого суверенитета».
Между тем, президент США Джо Байден и его жена Джилл в конце саммита пили чай с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.
В понедельник в Брюсселе начинается двухдневный саммит НАТО. После этого ожидается встреча Байдена и Владимира Путина.
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