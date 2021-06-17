Температура воздуха в Долине смерти уже достигла 54 градусов по Цельсию

На западе и юго-западе США установилась небывалая жара. Из-за неё в калифорнийской Долине смерти, одном из..

[Эбби Уайнс, представительница нацпарка «Долина смерти»]:

«Для такой жары пока рано. Так бывало раньше, но не так часто. И если посмотреть на климат Долины смерти с течением времени, мы всё ещё не достигли температуры в 57 градусов, которая была в 1913 году. Это наш рекорд».

На западе и юго-западе США установилась небывалая жара. Из-за неё в калифорнийской Долине смерти, одном из самых жарких мест на планете, температура воздуха уже достигла 54 градусов по Цельсию. Впрочем, это пока не рекорд.

Представительница нацпарка говорит, что пока неизвестно, будет ли рекорд побит этим летом.

[Эбби Уайнс, представительница нацпарка «Долина смерти»]:

«Я не знаю, какой прогноз на это лето, будет ли погода жарче, чем обычно. Но обычно это только начало жары. В июле температура достигает 51 градуса и выше. Так бывает каждое лето».

Небывалая для этого периода жара не отпугнула туристов.

[Крис Фостер, посетитель парка]:

«Температура не такая уж высокая… Если подготовиться, то всё не так уж плохо. Ради такого пейзажа можно и потерпеть». [Дуг Камминс, посетитель парка]:

«Жарко. Нужно постоянно пить. Хорошее испытание. Но в моём возрасте (мне 56 лет) жарковато ходить по склонам вверх и вниз».

Между тем, местные жители отмечают, что привыкнуть к таким условиям жизни оказалось непросто даже за много лет.

[Вилло Альфорд, жительница Долины смерти]:

«Каждый год тяжело. До определённой температуры нормально, наверное до 48 градусов. Но, как только становится жарче, то уже тяжело».

Долина смерти считается самым засушливым местом Северной Америки. В год здесь в среднем выпадает около 5 миллиметров осадков. При этом в зимний период температура может опуститься до пяти градусов.

Короткая ссылка на эту страницу: