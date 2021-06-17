Температура воздуха в Долине смерти уже достигла 54 градусов по Цельсию
На западе и юго-западе США установилась небывалая жара. Из-за неё в калифорнийской Долине смерти, одном из..
Дата загрузки: 2021-06-17
[Эбби Уайнс, представительница нацпарка «Долина смерти»]:
«Для такой жары пока рано. Так бывало раньше, но не так часто. И если посмотреть на климат Долины смерти с течением времени, мы всё ещё не достигли температуры в 57 градусов, которая была в 1913 году. Это наш рекорд».
Представительница нацпарка говорит, что пока неизвестно, будет ли рекорд побит этим летом.
[Эбби Уайнс, представительница нацпарка «Долина смерти»]:
«Я не знаю, какой прогноз на это лето, будет ли погода жарче, чем обычно. Но обычно это только начало жары. В июле температура достигает 51 градуса и выше. Так бывает каждое лето».
Небывалая для этого периода жара не отпугнула туристов.
[Крис Фостер, посетитель парка]:
«Температура не такая уж высокая… Если подготовиться, то всё не так уж плохо. Ради такого пейзажа можно и потерпеть».
[Дуг Камминс, посетитель парка]:
«Жарко. Нужно постоянно пить. Хорошее испытание. Но в моём возрасте (мне 56 лет) жарковато ходить по склонам вверх и вниз».
Между тем, местные жители отмечают, что привыкнуть к таким условиям жизни оказалось непросто даже за много лет.
[Вилло Альфорд, жительница Долины смерти]:
«Каждый год тяжело. До определённой температуры нормально, наверное до 48 градусов. Но, как только становится жарче, то уже тяжело».
Долина смерти считается самым засушливым местом Северной Америки. В год здесь в среднем выпадает около 5 миллиметров осадков. При этом в зимний период температура может опуститься до пяти градусов.
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