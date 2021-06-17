Беженцы в Париже погружаются в мир высокой моды

Афганский беженец Багер Хуссейни шьёт пару мешковатых джинсов с нашивками и бахромой. Материалом для них стала..

Афганский беженец Багер Хуссейни шьёт пару мешковатых джинсов с нашивками и бахромой. Материалом для них стала старая джинсовая ткань. Багер надеется, что его изделие покажут на одном из парижских подиумов в конце года.

Раньше Хуссейни работал портным. В 2012 году он бежал в Иран, спасаясь от боевых действий в афганской провинции Газни.

Теперь участвует в программе, в которой объединились французские студенты факультетов дизайна и мигранты из Афганистана и других стран Ближнего Востока. Студентов учат шить из старой одежды новую.

[Багер Хуссейни, беженец из Афганистана]:

«Я был портным. Я знаю, как шить, как кроить. Мне это очень нравится».

Эта мастерская находится в южном пригороде Парижа. Недалеко в специализированном центре проживает около 200 искателей убежища.

[Уго Кастежон-Браншар, студент факультета дизайна]:

«Когда мы начали этот проект, нам сказали, что здесь живут люди, которые имеют опыт и интерес к пошиву и которые уже делают небольшие аксессуары. Мы организовали эту мастерскую в первую очередь для шитья. Но мы быстро поняли, что у этих людей есть настоящий творческий интерес, и они хотят пробовать разные вещи».

Некоторые беженцы уже покинули центр и решили связать свою жизнь с пошивом.

[Кайл Эмюнсон, дизайнер]:

«Этот проект создан ради беженцев. Мы объединяем этих людей в лагере, ищем тех, кому интересно что-то создавать, шить».

Здесь также обучают вышивке, вязанию крючком и лепке.

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