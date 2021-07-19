НАСА предсказывает катастрофические затопления прибрежных зон уже в ближайшие 10 лет
Затопление прибрежных территорий – более острая проблема, чем считалось ранее. Об этом говорит новое исследование НАСА...
Дата загрузки: 2021-07-19
Ранее считалось, что проблема серьёзно усугубится примерно к 2100 году.
В исследовании участвовали сотрудники подразделения НАСА, которое изучает изменение уровня мирового океана. В основном, обследовали побережья США. Однако выводы можно применить ко всему миру.[Бен Хамлингтон, руководитель исследования]:
«В этом и следующем десятилетии мы увидим, что наводнения, которые мы наблюдаем сейчас, станут нормой. Нам придётся научиться с этим жить, адаптироваться, чтобы прибрежные общины могли вести нормальную жизнь».
Особое внимание уделили явлению, которое называют «колебанием Луны».[Бен Хамлингтон, руководитель исследования]:
«Это связано в основном с ориентацией Луны по отношению к Земле. Случается, что влияние, которое оказывает спутник на колебания приливов, имеет длительную цикличность, примерно 20 лет. Мы обнаружили, что это влияние совпадает с повышением уровня моря. Так, ожидаются наводнения с 2030 по 40-й годы».
Исследование НАСА перекликается с другими прогнозами в отношении повышения уровня моря.
Так, согласно статье в Nature Communications, тропические страны будут особенно уязвимы перед прибрежными наводнениями. И пострадавших от этого бедствия может оказаться вдвое больше, чем считалось ранее.
Дело в том, что 62% низменных областей суши находится в тропических регионах. В целом 30% расположены в Азии.
Учёные считают, что к 2100 году уровень мирового океана может подняться на метр.
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