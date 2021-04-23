Красные телефонные будки в Великобритании превращают в музеи и библиотеки

Красная телефонная будка давно стала визитной карточкой Великобритании. Их любят как местные жители, так и туристы...

[Джеймс Браун, сотрудник компании British Telecom]:

«Красные телефонные будки – часть образа Великобритании, и британцы их любят, но доходы от таксофонов снижаются. Поэтому мы решили позволить людям сохранить их, а в обмен они должны придумать полезный социальный проект. Тот, кто это сделает, может купить будку за один фунт стерлингов».

Красная телефонная будка давно стала визитной карточкой Великобритании. Их любят как местные жители, так и туристы. Но мобильная связь изменила привычки людей, и таксофонами уже почти не пользуются. Это побудило компанию British Telecom задуматься о будущем телефонных будок.

Телефонные будки покупают организации, администрации небольших городов или просто группы людей, объединённых одной идеей.

Центр морского наследия Скарборо в графстве Норт-Йоркшир превратил конструкцию в мини-музей. Войдя в него, можно послушать запись аудиопрезентации и посмотреть исторические фотографии.

[Марк Веси, председатель Центра морского наследия Скарборо]:

«Думаю, это самый маленький музей в Великобритании. Может быть, где-нибудь и есть музей размером с сарай, но вряд ли есть второй музей в телефонной будке».

В одном из городов графства Линкольншир телефонную будку используют для обмена книгами и другими вещами.

А в деревне Уимпол в Кембриджшире сделали из будки маленькую библиотеку. За порядком следит местная жительница. Она прибирается в будке и выставляет на полки пожертвованные книги. Мини-библиотека стала спасением для людей во время пандемии.

[Берил Хенбест, жительница Уимпола]:

«Книги было нелегко достать. Надеюсь, людям нравится наша маленькая библиотека. Я знаю, что в наши дни бумажные книги почти не читают – у всех сейчас компьютеры. Но надеюсь, что наш проект принёс пользу».

В Йорке в красной будке разместили автоматический дефибриллятор. Этот медицинский аппарат предназначен для проведения сердечно-лёгочной реанимации. Причём он даёт графические и голосовые инструкции спасателю.

[Крис Купер, председатель организации York Street Angels]:

«Красная телефонная будка – отличное место для дефибриллятора, потому что внутри сухо. Она защищена со всех сторон, и есть крыша. Хранить прибор в ней безопасно».

Проект компании British Telecom действует с 2008 года. С тех пор вторую жизнь получили 5000 красных телефонных будок. Своей очереди ждут ещё 4000 конструкций.

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