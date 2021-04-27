Результаты переписи населения в США могут изменить распределение мест в Конгрессе

Недавняя перепись населения в США может привести к перераспределению мест в Конгрессе. Как ожидается, нескольким штатам,..

Недавняя перепись населения в США может привести к перераспределению мест в Конгрессе. Как ожидается, нескольким штатам, где большинство – у республиканцев, в палате представителей добавят кресла. А вот некоторые демократические штаты места, наоборот, потеряют.

Распределение сил в Конгрессе зависит от численности населения штатов. Согласно переписи, Нью-Йорк и Калифорния могут потерять по одному креслу в нижней палате. То же грозит Огайо, Иллинойсу, Пенсильвании, Мичигану и Западной Вирджинии. При этом Техасу, возможно, добавят два места. Также по одному креслу могут получить Флорида, Колорадо, Северная Каролина, Монтана и Орегон.

Окончательные результаты переписи обнародуют в августе. После этого начнётся перераспределение избирательных округов. Последствия этого смогут ощутить уже в следующем году во время промежуточных выборов.

А в долгосрочной перспективе демократы могут лишиться своего крайне малого большинства в нижней палате Конгресса.

В целом прирост населения в США за последнее десятилетие составил 7,4%. Это меньше всего со времён Великой депрессии. Теперь в стране проживает 331 миллион 449 тысяч человек.

При этом в Вашингтоне, округ Колумбия, население выросло на 14,6% почти до 700 тысяч человек. Демократы в Конгрессе хотят сделать этот округ 51-м штатом страны, чтобы укрепить свои позиции в законодательном органе. Однако республиканцы выступают против этого.

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