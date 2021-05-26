В ЕС планируют привить от COVID 70% взрослого населения к августу

Евросоюз до октября получит более миллиарда доз вакцин от COVID-19, выпущенных четырьмя производителями лекарств. Это позволит..

Евросоюз до октября получит более миллиарда доз вакцин от COVID-19, выпущенных четырьмя производителями лекарств. Это позволит до конца июля привить от коронавируса 70% взрослого населения ЕС.

На этой неделе в страны Европейского Союза поступит более 300 миллионов доз вакцин, а в июне – более 400 миллионов. Поставки ещё 450 миллионов доз препарата ожидают к концу года. На вакцины потратят полтора миллиарда долларов.

[Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии]:

«Если мы продолжим в том же темпе, то сможем безопасно вновь открыть наши сообщества. Поэтому сейчас нам надо добиться того, чтобы прогресс не останавливался».

Европейское агентство лекарственных средств также изучает вопрос о том, необходимо ли прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС к 1 июня будет полностью готова система для выдачи цифровых сертификатов о вакцинации. Европейское агентство лекарственных средств утвердило препараты BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Также граждане ЕС могут прививаться китайской вакциной Sinopharm, одобренной ВОЗ.

[Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии]:

«С середины июня, когда постановление вступит в силу, страны ЕС смогут подключаться к системе в режиме реального времени. Теперь перед ними стоит ключевая и неотложная задача – сделать так, чтобы в национальные системы здравоохранения поступала информация о состоянии здоровья граждан. Это позволит выдавать сертификаты».

В полном объёме система выдачи зелёных паспортов заработает с 1 июля. В сертификатах будут данные о том, вакцинировался ли его предъявитель или уже переболел коронавирусом и выздоровел. В документах также будут сведения о дате вакцинации и о том, когда в последний раз сделан ПЦР-тест.

Лидеры Евросоюза надеются, что цифровые сертификаты помогут восстановить туристическую индустрию, которая сильно пострадала из-за карантинных ограничений во время пандемии.

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