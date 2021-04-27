Турция закрывается на полный локдаун. Об этом сообщил президент Тайип Эрдоган. Ограничения будут действовать с 29..

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Нам необходимо опустить количество случаев заражения ниже 5000 в день – в то время, когда Европа входит в период ослабления карантина. Иначе нам придётся столкнуться с серьёзными последствиями во всех сферах – от туризма до торговли и образования».

Турция закрывается на полный локдаун. Об этом сообщил президент Тайип Эрдоган. Ограничения будут действовать с 29 апреля по 17 мая.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в Турции выявили более 37 тысяч новых заражённых коронавирусом. Более 350 человек скончались. Это уже меньше, чем было в середине апреля, когда число новых заражённых превышало 63 тысячи в сутки. Однако Турция по-прежнему на первом месте среди крупных стран мира по количеству смертей от COVID-19 на душу населения и шестая по числу заражённых.

О новых мерах президент объявил после заседания Кабинета министров. Школы будут закрыты, детей переведут на онлайн-обучение. Общественный транспорт будет работать в очень ограниченном режиме. Междугородние поездки будут разрешены только по пропускам.

Выходить из дома можно будет лишь в случае крайней необходимости – за продуктами или в аптеку.

Некоторые группы людей, включая работников пищевой и производственной промышленности и сотрудников аварийных служб, будут освобождены от налогов.

Напомним, две недели назад Турция уже ввела ночной комендантский час с 7 вечера до 5 утра по будням и полный локдаун в выходные дни.

В стране проживает 84 миллиона человек. В целом за всё время пандемии здесь выявили более 4 миллионов 667 тысяч заражённых. Скончалось более 38 тысяч человек.

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