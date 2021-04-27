Кинофестиваль White Nights Film Festival награждает победителей

Более 100 фильмов представили на международном кинофестивале White Nights Film Festival в Петербурге. Их отобрали из..

Более 100 фильмов представили на международном кинофестивале White Nights Film Festival в Петербурге. Их отобрали из 500 заявок, поступивших из 38 стран мира. Награждений удостоились работы в 19 категориях. Все они посвящены силе характера.

Известный российский режиссёр Николай Якимчук представил на фестиваль два фильма. Один – о писателе Сергее Довлатове. Второй – о музыканте Борисе Гребенщикове. Эта картина победила в категории «Лучший документальный фильм».

[Николай Якимчук, режиссёр к/ф «Джордж на берегах «Аквариума»»]:

«Фестиваль проходит в Петербурге. Фестиваль «Белые ночи». Я поскольку здесь живу, у меня много фильмов, связанных с деятелями культуры Петербурга».

История жизни лучшей лыжницы ХХ века Елены Вяльбе легла в основу фильма режиссёра Николая Хомерики «Белый снег». Он стал победителем в номинации «Лучший художественный фильм». Юную лыжницу сыграла внучка спортсменки.

[Марат Ким, креативный продюсер фильма «Белый снег»]:

«Когда на пресс-конференции спросили: «Ну ты, наверное, хочешь стать артисткой?», она сказала: «Нет. Я хочу стать лыжницей как бабушка!»»

Детективная история, фильм «Японский Бог» Александра Басова – переложение рассказа Акутагавы Рюносуке «В чаще». Он победил в категории «Лучший режиссёр».

[Юлия Яновская, исполнительный продюсер фильма «Японский Бог»]:

«Фильм является своеобразным ремейком фильма знаменитого Якиры Куросавы «Расёма». Александр Басов перенёс действие фильма из древней Японии в современную Россию, и героями оказались российские следователи прокуратуры».

Детская студия из Осетии стала обладателем награды «Лучший детский фильм», в котором характерный образ нартского эпоса из коварного и хитрого превратился в положительного героя.

[Олеся Тишина, режиссёр фильма «Дедушка Сырдон»]:

«Мы показали нартские сказания. Они очень интересны. О них мало кто слышал, поэтому мы решили сделать главного героя нартского и обыграть всё в шуточной форме».

В категории «Лучший дебют» победителем стала реальная история глухонемой девочки из Перми, которая хотела заниматься балетом.

[Анна Аверьянова, режиссёр фильма «Гуси-Лебеди»]:

«Во-первых, сам случай интересен, во-вторых, проявление воли. И как человек может добиться своей мечты, не имея на это никаких исходных данных».

Показ фильмов продолжался три дня в режиме Non Stop. Следующий город – Надым.

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