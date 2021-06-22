Выставка Motor Bike Expo в Вероне собрала тысячи байкеров со всей Италии

[Франки, сотрудник компании Punto di Fuga]:

«Как будто едешь на мотоцикле со скоростью 300 километров в час. Всё наполнено эмоциями, адреналином, и хочется ехать быстрее».

Новые мотоциклы и старые друзья. Итальянские байкеры со всей страны съехались на трёхдневную выставку Motor Bike Expo в Вероне. Она проходит впервые с января прошлого года. Провести её зимой не удалось из-за коронавирусных ограничений.

В прошлом году выставку посетили 165 тысяч гостей. В этом году пропускают не больше 22 тысяч человек в день. Это значит, что посетителей будет в два с половиной раза меньше.

[Джанлука, гость выставки]:

«Я очень рад быть здесь. День отличный, солнце уже вышло. Прекрасная выставка. Я приехал сюда за полчаса до открытия».

В центре внимания выставки, конечно же, – мотоциклы. Но также можно пройти необычный тест-драйв на внедорожнике Jeep, поднимаясь и спускаясь по металлической конструкции.

Кроме того, здесь продают всевозможные товары для мотоциклистов, начиная от шлемов и заканчивая кольцами и браслетами. Также можно насладиться «поездкой» на симуляторе MotoGP или просто посидеть за столиком в кафе.

[Лука, гость выставки]:

«В этом году плюс в том, что здесь не так многолюдно. Когда я впервые приехал сюда, были такие толпы, что невозможно было пройти. Сейчас в павильонах расширили проходы, можно всё спокойно посмотреть, во всём разобраться и, может быть, найти то, чего раньше не замечал». [Франческо Аньолетто, организатор выставки Motor Bike Expo]:

«Люди, наконец, могут безопасно встретиться, потому что большая часть гостей находится на открытом воздухе, а на солнце вирус менее заразен. Но нам по-прежнему нужно быть очень осторожными».

На Motor Bike Expo представили товары примерно 250 компаний. Организатор предприятия отмечает, что рынок мотоциклов во время пандемии не пострадал, даже наоборот – продажи выросли.

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