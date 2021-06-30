Отели и рестораны Канн готовятся встретить гостей кинофестиваля

Отели и рестораны Канн готовятся принимать гостей во время одного из старейших и самых престижных в..

[Анни Куртад, владелица ресторана]:

«Мы ожидаем настоящего возрождения после тяжёлого периода, который мы пережили. В прошлом году у нас был сезон без фестивалей, поэтому для экономики и для города это действительно яркое событие».

Отели и рестораны Канн готовятся принимать гостей во время одного из старейших и самых престижных в мире кинофестивалей. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии, и заведения понесли большие убытки.

Во время фестиваля этот ресторан нередко посещают кинокритики, которые завтракают после ранних показов. Также приходят VIP-персоны, желающие пообщаться во время коктейльных приёмов.

Дополнительным бонусом стало то, что на прошлой неделе во Франции отменили комендантский час, введённый из-за коронавируса. Теперь посетители, хотя и при строгом социальном дистанцировании, смогут общаться в ресторанах и отелях круглосуточно.

[Люсиль Фальжийре, директор отеля]:

«С приближением фестивального сезона бронирований действительно стало больше. Но это не возвращение к нормальной жизни в полной мере. Защищая наших клиентов и сотрудников, мы изменили наши нормы и процедуры, особенно в отношении того, что мы называем «все в безопасности»».

Поскольку некоторые ограничения на международные поездки всё ещё действуют, ожидается, что среди посетителей в основном будут только французы, а не иностранцы, как ранее.

[Люсиль Фальжийре, директор отеля]:

«Нам, конечно, не хватает американцев, британцев, итальянцев, которые были здесь во время предыдущих фестивалей».

И хотя уже понятно, что из-за нехватки иностранных туристов доходы отелей и ресторанов будут ниже обычного, владельцы заведений настроены оптимистично.

Кинофестиваль пройдёт с 6 по 17 июля.

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