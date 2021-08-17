Громко и весело: как проходит фестиваль духовых оркестров в Сербии

Звуки труб, горнов и валторн разносятся над сербским городом Гуча. Здесь проходит 60-й юбилейный фестиваль духовых..

Звуки труб, горнов и валторн разносятся над сербским городом Гуча. Здесь проходит 60-й юбилейный фестиваль духовых оркестров.

Несмотря на то, что во многих странах началась новая волна пандемии, посетителей много.

В этом году от них требуют предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID.

[Даниэль, посетитель из Парижа]:

«Я не боюсь. Мы, как и все, следуем правилам. Всё хорошо. Мы рады быть в Сербии».

Фестиваль основали в 61 году прошлого века. Всё начиналось с четырёх коллективов и примерно 2500 зрителей. Теперь это одно из самых масштабных музыкальных мероприятий в Сербии. Правда, в прошлом году его отменили из-за пандемии.

[Орсесо, посетитель из Гаваны]:

«Ситуация такая же, как и везде в мире. Нужно учиться с этим жить. Невозможно остановить музыку, нельзя прекращать жить только из-за вируса». [Беб, посетительница из Праги]:

«Очень рада этому мероприятию. Нам всем нужно продолжать жить. Просто нужно быть осторожнее. Мы любим музыку, любим фестивали».

Духовые оркестры – давняя традиция Сербии. Ещё в 1831 году местный король основал первый военный оркестр. С тех пор без таких коллективов не проходит ни одна свадьба или похороны.

За время проведения фестиваля в Гуче побывало более 15 миллионов посетителей. Местные власти надеются, что мероприятие этого года возродит туризм и поможет местной экономике.

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