Грузинские художницы рисуют на пасхальных яйцах природу и птиц

Нежные мазки и природные пейзажи. В этой художественной студии в Тбилиси создают новую коллекцию пасхальных яиц...

Нежные мазки и природные пейзажи. В этой художественной студии в Тбилиси создают новую коллекцию пасхальных яиц. Темы 2021 года отражают текущие события в мире.

[Тако Нодия, художница]:

«В этом году нашим вдохновением стало открытие театра. Несмотря на пандемию, музыкальный драматический театр открывается с премьерой чеховской «Чайки». И это нас вдохновило».

До пандемии эти художницы продавали свои творения на выставках и рынках. Но вирус заставил их привыкать к новой реальности.

[Тако Нодия, художница]:

«Пандемия на нас не повлияла, но она повлияла на наши продажи. И что удивительно, повлияла больше положительно, чем отрицательно. Во время пандемии наблюдается большой спрос на нашу продукцию в Instagram и Facebook. Мы рады, но вначале мы были в небольшом замешательстве, поскольку в этой сфере не работали».

Это не единственные грузинские художницы, которые делают что-то особенное на Пасху. Лико Чихладзе тоже увлекается росписью глиняных изделий.

На Пасху она хотела сделать яйца ручной работы, которыми можно было бы украшать дома ещё долго после праздника.

Она решила не делать традиционные яйца красного цвета, а рисовать пейзажи и природу. Каждое яйцо уникально и расписано вручную.

[Лико Чихладзе, художница]:

«Когда Пасха закончится, я не хочу, чтобы это прятали. Я хочу, чтобы эти произведения стояли на виду, на столе или ещё где-то. Вот почему я выбрала эту тему. Я думаю, что всем нравится смотреть на птиц».

Грузия официально провозгласила христианство государственной религией в IV веке.

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