Ресторан с бортовым питанием помогает сеульцам окунуться в атмосферу полёта

Стюардессы, посадочные талоны и окна, стилизованные под иллюминаторы. В Сеуле открылся ресторан с авиационным питанием. Здесь..

[гость ресторана]:

«Я пришёл сюда, чтобы вспомнить (состояние во время путешествия). Эти еда и интерьер позволяют мне почувствовать, будто я и правда в самолёте. И пища на вкус такая же. Так что это здорово».

Стюардессы, посадочные талоны и окна, стилизованные под иллюминаторы. В Сеуле открылся ресторан с авиационным питанием. Здесь можно окунуться в атмосферу полёта, которая во времена пандемии многими позабылась.

Гостям подают блюда из риса и различные напитки.

[гостья ресторана]:

«Иногда мне грустно, когда вспоминаю о прошлом. Но сейчас я наслаждаюсь этой имитацией полёта, и мне кажется, что я путешествую. И еда здесь вкусная. Я довольна».

В 2020 году в Южной Корее совершили внутренние и международные авиаперелёты около 40 миллионов пассажиров. Почти на 70% меньше, чем годом ранее.

Южнокорейская авиакомпания открыла ресторан с бортовым питанием, чтобы немного взбодрить людей. Заведение будет работать до 28 июля

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