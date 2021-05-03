Ресторан с бортовым питанием помогает сеульцам окунуться в атмосферу полёта
Стюардессы, посадочные талоны и окна, стилизованные под иллюминаторы. В Сеуле открылся ресторан с авиационным питанием. Здесь..
Дата загрузки: 2021-05-04
[гость ресторана]:
«Я пришёл сюда, чтобы вспомнить (состояние во время путешествия). Эти еда и интерьер позволяют мне почувствовать, будто я и правда в самолёте. И пища на вкус такая же. Так что это здорово».
Гостям подают блюда из риса и различные напитки.
[гостья ресторана]:
«Иногда мне грустно, когда вспоминаю о прошлом. Но сейчас я наслаждаюсь этой имитацией полёта, и мне кажется, что я путешествую. И еда здесь вкусная. Я довольна».
В 2020 году в Южной Корее совершили внутренние и международные авиаперелёты около 40 миллионов пассажиров. Почти на 70% меньше, чем годом ранее.
Южнокорейская авиакомпания открыла ресторан с бортовым питанием, чтобы немного взбодрить людей. Заведение будет работать до 28 июля
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