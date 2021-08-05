Экономит воду и время: на Крите разработали «умную» систему орошения

Фермер Иоаннис Лулудакис владеет оливковой плантацией на острове Крит. И теперь у него получается и хороший..

[Иоаннис Лулудакис, фермер]:

«Думаю, эта технология позволяет экономить примерно 20 процентов воды».

Фермер Иоаннис Лулудакис владеет оливковой плантацией на острове Крит. И теперь у него получается и хороший урожай вырастить, и воду сэкономить. Всё благодаря «умной» системе орошения, которую разработали в Греции.

Обычные системы орошения просто включают на определённое время. А сколько вытекает воды, никто не проверяет.

Новая «умная» система опирается на показатели разных датчиков. Они измеряют влажность почвы и её засолённость, а также влажность и температуру воздуха. Потом программа рассчитывает необходимый объём воды для полива деревьев. Управлять процессом можно удалённо.

[Иоаннис Далиакопулос, научный сотрудник Университета Крита]:

«Мы не только получаем информацию о погоде и почве, но и учитываем объём урожая и его состояние. И мы детально отслеживаем изменения в почве, чтобы добиться лучших результатов орошения».

На Крите довольно засушливый климат, а запас подземных вод небольшой. При этом, как показывают исследования, треть воды фермеры тратят впустую.

«Умное» орошение поможет решить проблему.

[Димитрис Апостолакис, сотрудник компании Future Intelligence]:

«Мы хотим, чтобы эту интеллектуальную технологию применяли во всём секторе выращивания оливок. Он очень важен для Греции и всей Южной Европы».

Фермеры говорят, что удалённое управление поливом также позволит реже приходить на сами плантации. А это поможет сэкономить не только воду, но и время.

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