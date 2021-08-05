Экономит воду и время: на Крите разработали «умную» систему орошения
Фермер Иоаннис Лулудакис владеет оливковой плантацией на острове Крит. И теперь у него получается и хороший..
Дата загрузки: 2021-08-05
[Иоаннис Лулудакис, фермер]:
«Думаю, эта технология позволяет экономить примерно 20 процентов воды».
Обычные системы орошения просто включают на определённое время. А сколько вытекает воды, никто не проверяет.
Новая «умная» система опирается на показатели разных датчиков. Они измеряют влажность почвы и её засолённость, а также влажность и температуру воздуха. Потом программа рассчитывает необходимый объём воды для полива деревьев. Управлять процессом можно удалённо.
[Иоаннис Далиакопулос, научный сотрудник Университета Крита]:
«Мы не только получаем информацию о погоде и почве, но и учитываем объём урожая и его состояние. И мы детально отслеживаем изменения в почве, чтобы добиться лучших результатов орошения».
На Крите довольно засушливый климат, а запас подземных вод небольшой. При этом, как показывают исследования, треть воды фермеры тратят впустую.
«Умное» орошение поможет решить проблему.
[Димитрис Апостолакис, сотрудник компании Future Intelligence]:
«Мы хотим, чтобы эту интеллектуальную технологию применяли во всём секторе выращивания оливок. Он очень важен для Греции и всей Южной Европы».
Фермеры говорят, что удалённое управление поливом также позволит реже приходить на сами плантации. А это поможет сэкономить не только воду, но и время.
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