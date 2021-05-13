Плавучие зелёные острова помогут очистить озеро Канберры от водорослей

Вот такие плавучие острова могут спасти водохранилище Таггеранонг в Канберре от цветения. Десятки лет здесь размножаются..

[Шейн Раттенбери, министр водных ресурсов АСТ]:

«Цветение водорослей не позволяет нормально отдыхать на озере Туггеранонг, потому что бактерии могут быть опасными как для людей, так и для собак и других животных».

Вот такие плавучие острова могут спасти водохранилище Таггеранонг в Канберре от цветения. Десятки лет здесь размножаются цианобактерии, или синезелёные водоросли. Они также попадают в реки и ручьи австралийской столицы.

Плавучие острова сделаны из переработанного пластика. Сверху уложено кокосовое полотно. На него высажены растения, корни которых уходят в воду. Создание таких островов обошлось в 200 тысяч долларов США.

[Ральф Огден, руководитель проекта Healthy Waterways]:

«Эти плавучие водно-болотные угодья будут конкурировать с водорослями за питательные вещества и за свет. И, надеюсь, они подавят цветение воды».

Местные жители приветствуют инициативу властей.

[Гленис Патульны, член Совета жителей округа Таггеранонг]:

«Мы знаем, что эти островки выполняют свою работу, и это вселяет в нас надежду. Они не мешают плавать на байдарках или другому отдыху».

Пластик, служащий островам основой, покрыт специальным составом. Он защищает от ультрафиолетового излучения. Это должно увеличить срок службы пластика до 50 лет. Но специалисты проверят, не станет ли он всё же разлагаться под воздействием окружающей среды.

Плавучие острова пробудут на озере два года. Если испытание пройдёт успешно, аналогичные способы борьбы с водорослями применят и в других реках и озёрах Канберры.

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